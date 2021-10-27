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Врятувала поломка машини: дружина екс-депутата міськради Харкова залишилася цілою у ДТП завдяки випадковості

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наталя Ракич не постраждала у ДТП у Харкові Новина оновлена 27 жовтня 2021, 10:24
Наталя Ракич не постраждала у ДТП у Харкові

Автомобіль жінки все ж заділо під час аварії, однак вона залишилася неушкодженою

Моторошна аварія у Харкові, що сталася в районі Одеської 26 жовтня через 16-річного "мажора", забрала життя двох осіб. Одразу після ДТП місцеві Telegram-канали почали публікувати інформацію, що у числі загиблих могла бути Наталя Ракич — дружина екс-депутата харківської міськради, однак це виявилося неправдою.

Як повідомляє видання Newsroom, колишній місцевий депутат Іван Ракич розповів, що його дружина дійсно була на місці трагічної аварії, однак не постраждала.

За його словами, буквально за кілька хвилин до смертельної аварії автомобіль Skoda, на якому їхала Наталя Ракич, заглох на проспекті Гагаріна, що і врятувало жінку від трагічних наслідків.

"Я сказав їй заглушити мотор і пару хвилин дати машині охолонути. Тут же, через три хвилини, Наташа мені передзвонила і сказала, що потрапила в ДТП. Слава Богу, що вона не постраждала. І мої щирі співчуття рідним жінки, яка загинула в Chevrolet, та близьким дівчинки, яка їхала у Infiniti", — розповів Іван Ракич.

Нагадаємо, що водій автомобіля Chevrolet, у який влетів 16-річний Микола Харківський на Infiniti, загинув на місці ДТП. Удар був такої сили, що чоловік не мав шансів вижити.

Також ми писали, що відео сильного зіткнення на перехресті у Харкові вже потрапило до мережі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, винуватець ДТП серйозних травм не отримав у нього розсічена голова, але госпіталізація не знадобилася. Хлопця впізнали як представника "золотої молоді", йому 16 років і він вже мав проблеми із законом.

Теги:
#ДТП #Харків #Поліція #Смерть
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