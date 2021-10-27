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"Тато в морзі лише тому, що 16-річний хлопець вирішив прокатати друзів": дочка загиблого в ДТП у Харкові

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Резонансна ДТП на Одеській у Харкові Новина оновлена 27 жовтня 2021, 12:15
Резонансна ДТП на Одеській у Харкові

Анастасія Носова, дочка загиблого водія, зі сльозами на очах звернулася по допомогу

Дочка 58-річного водія "Шевроле", який загинув унаслідок зіткнення з "Інфініті" на перехресті вулиць Гагаріної та Одеської у Харкові 26 жовтня, шукає свідків аварії. Вперше після того, що сталося, Анастасія Носова записала відео та опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина повідомляє, що разом із братом зараз приїхала до моргу, де знаходиться тіло її загиблого батька.

"Натомість у нашій родині сьогодні планувалася дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата, насамперед, як для батька його дітей. Але, на жаль, склалося, як склалося", — каже Анастасія.

За словами дівчини, до таких летальних наслідків призвело лише бажання кількох підлітків розважитися.

"Мій тато лежить тут лише тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність", — сказала дочка загиблого в аварії.

Дівчина додала, що її сім’я шукає досвідченого адвоката, який надав би їм юридичну допомогу у цій ситуації. Крім того, Анастасія додала, що вони шукають людей, які наздоганяли вчора "Інфініті" та затримували неповнолітнього водія.

Зі сльозами Анастасія просить усіх обійняти своїх батьків, доки вони живі.

"Бо потім може бути пізно", — каже дочка загиблого.

Нагадаємо, передбачуваним водієм "Інфініті" називають 16-річного Миколу Харківського. Раніше підліток публікував відео, де матом посилав правоохоронців.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія
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