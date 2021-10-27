Убивают людей толпами и садятся за руль заново: чем закончились самые резонансные ДТП Харькова

В ТОП-5 самых страшных аварий Харькова — гибель детей на остановках, сбегающие отпрыски топ-чиновников за рулем и разъяренная толпа очевидцев, которая пыталась линчевать убийцу на дороге

Украину потрясла новость о ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, где 26 октября 16-летний парень, пролетев на красный свет, буквально уничтожил свое авто с несовершеннолетними пассажирами и убил другого водителя. Увы, столь резонансные аварии для Харькова — не редкость: невинных людей не раз разрывало на части на остановках и пешеходных переходах, а виновники оказывались детьми известных чиновников и бизнесменов. "Телеграф" вспомнил ТОП самых резонансных аварий Харькова и расскажет, какая участь постигла водителей-убийц спустя годы.

Внедорожник протаранил остановку с людьми: погибли дети

Эта авария произошла 2 мая 2008 года, но в Харькове ее помнят до сих пор. День, оживленная остановка Южного вокзала… Mitsubishi L200 на бешеной скорости гнал по дороге, но колесо попало в яму, из-за чего водитель не справился с управлением и влетел прямо в трамвайную остановку. Удар был такой силы, что людям оторвало конечности. Среди шестерых погибших было двое детей и беременная девушка.

У 6 харьковчан на Южном вокзале не было шансов выжить

Выяснилось, что внедорожником управлял пьяный 37-летний Андрей Полтавец, который получил 10 лет колонии за роковую аварию. Осужденный вроде как раскаялся в содеянном: спустя 5 лет у него появилась возможность выйти по УДО, но он от нее отказался. Впрочем, 10-летний срок полностью он таки не отбыл: вышел на свободу 23 сентября 2015 года в соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса Украины "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания".

Полтавец (слева) вышел по УДО, но попал за решетку снова

Казалось бы, Полтавец должен был переосмыслить все за решеткой, но в 2017-м снова сел за руль пьяным. К счастью, в ДТП он не попал, но его остановили патрульные: за нарушение запрета на управление авто, еще и в алкогольном опьянении, Полтавца приговорили к повторному заключению на 1 год и 9 месяцев.

Осторожно, видео аварии на Южном вокзале содержит жесткие кадры (18+), поэтому посмотреть его можно только перейдя по ссылке:

Топ-чиновник хотел взять вину вместо сына-лихача

10 лет назад под колесами Subaru Legacy оказался 22-летний Александр Коновалов, который переходил дорогу на Гвардейцев Широнинцев. Водитель, сбив парня, остановился, загрузил его в свое авто и оставил в тяжелейшем состоянии на парковке 10-й поликлиники. К счастью, его таки обнаружили и вызвали врачей, однако Саша провел в коме месяц: у него парализовало правую сторону и он потерял память.

Место, где случилась авария

Оказалось, что за рулем Subaru Legacy был одногодка Коновалова — Владислав Шустов, отец которого, Владимир Мелентьев, в то время был замначальника Харьковской областной налоговой. Шустов до последнего отрицал вину, уверял, что не он был за рулем. А через месяц с повинной к копам в вовсе пришел топ-чиновник Мелентьев, заявляя, что виновен только он. Однако он настолько путался в показаниях, что полиция ему не поверила.

Точку в этом деле поставили лишь спустя три года, в 2014-м: Шустову дали 6 лет тюрьмы и обязали его выплатить сбитому парню 700 000 грн.

Увы, деньги вряд ли компенсировали ущерб для пострадавшего Саши: он заново учился ходить, говорить, читать, а рука до сих пор остается парализованной.

Саша Коновалов в 22 года начал учиться жизни заново

Осудили не того водителя?

13 июля 2013 года на перекрестке проспекта 50-летия СССР и Салтовского шоссе столкнулись черная и бежевая "KIA". Удар был такой силы, что авто темного цвета снесло светофор и отлетело в остановку с людьми. 36-летняя харьковчанка погибла на месте, за жизнь 53-летней женщины медики боролись в больнице, но, увы, тщетно.

И хоть людей убила именно черная "KIA", за решетку посадили второго водителя — Дениса Юрченко. Его защита и сторонники возмущались тому, что второй водитель — Владислав Заратуйко — проходил по этому делу свидетелем, хотя многие очевидцы говорили, что именно он превысил скорость и проигнорировал сигнал светофора. Впрочем, на 7 лет в тюрьму отправили именно Юрченко, и апелляция ничего не изменила.

25 патрулей — из-за попытки линчевать убийцу

30 июля 2016 года BMW под управлением 27-летнего харьковчанина на огромной скорости мчал по Гвардейцев Широнинцев и сбил пешехода. Удар был такой силы, что 52-летнему мужчине оторвало руку и ногу. И пока на место добирались копы, там собралась целая толпа, которая пыталась линчевать водителя.

ДТП на Салтовке Харькова - водителя хотели линчевать

В итоге, 27-летнего виновника пришлось защищать копам: чтобы успокоить разгневанную толпу, на место прибыло 25 патрулей.

Оказалось, водитель BMW во время аварии был трезв, признал свою вину и получил 7 лет тюрьмы, который продолжает отбывать за решеткой.

27-летний харьковчанин сбил пешехода и получил 7 лет тюрьмы

Концерты и вышивка — после смерти 5 человек

"Мажоркой" называли и виновницу ДТП в самом центре Харькова и Елену Зайцеву, Lexus которой осенью 2017 года на перекрестке столкнулся с Volkswagen под управлением Геннадия Дронова. Элитный внедорожник Зайцевой отбросило прямо в толпу, которая стояла на тротуаре в ожидании "зеленого" сигнала светофора в начале улицы Сумской.

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Пять человек погибли на месте, а на то время 19-летней Зайцевой — приемной дочери харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа — Тайфун" — дали 10 лет тюрьмы, невзирая на разговоры о том, что "ее откупят".

Елена Зайцева после аварии на Сумской получила 10 лет тюрьмы

Спустя 4 года после смертельной аварии Зайцева все еще остается в тюрьме — Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. Говорят, она с самого начала выбрала для себя образцовую линию поведения, что может стать билетом на свободу по УДО. Зайцева не нарушает порядок, много читает, а также является активной участницей различных культурных мероприятий, которые проводят для заключенных. Также известно, что девушка занимается работой в одном из местных цехов — контролирует вышивку на одежде.

Три года за гибель несовершеннолетнего

17 января 2018 года 18-летний Тигран Енгибарян — сын харьковского бизнесмена — на Toyota Camry вылетел на встречку на Салтовском шоссе и буквально снес 17-летнего Владимира Виношкина, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Увы, тот скончался на месте, а Тигран нажал на газ и скрылся, после чего бросил авто. Но парня таки поймали и задержали. Ему светило 8 лет тюрьмы, заседания суда проходили в закрытом режиме, на чем настаивали родители погибшего Вовы — им было тяжело слушать и читать в СМИ о смерти сына.

В итоге, Тигран таки признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб родным Владимира Виношкина, после чего получил всего три года колонии.

Тиграну Енгибаряну дали всего три года тюрьмы

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось видео момента столкновения автомобилей на Одесской в Харькове — ролик впечатляет.