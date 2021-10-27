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Убивают людей толпами и садятся за руль заново: чем закончились самые резонансные ДТП Харькова

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Аварии, подобные ДТП с Infiniti на Одесской, - для Харькова, увы, не редкость Новость обновлена 27 октября 2021, 11:58
Аварии, подобные ДТП с Infiniti на Одесской, - для Харькова, увы, не редкость

В ТОП-5 самых страшных аварий Харькова — гибель детей на остановках, сбегающие отпрыски топ-чиновников за рулем и разъяренная толпа очевидцев, которая пыталась линчевать убийцу на дороге

Украину потрясла новость о ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, где 26 октября 16-летний парень, пролетев на красный свет, буквально уничтожил свое авто с несовершеннолетними пассажирами и убил другого водителя. Увы, столь резонансные аварии для Харькова — не редкость: невинных людей не раз разрывало на части на остановках и пешеходных переходах, а виновники оказывались детьми известных чиновников и бизнесменов. "Телеграф" вспомнил ТОП самых резонансных аварий Харькова и расскажет, какая участь постигла водителей-убийц спустя годы.

Внедорожник протаранил остановку с людьми: погибли дети 

Эта авария произошла 2 мая 2008 года, но в Харькове ее помнят до сих пор. День, оживленная остановка Южного вокзала… Mitsubishi L200 на бешеной скорости гнал по дороге, но колесо попало в яму, из-за чего водитель не справился с управлением и влетел прямо в трамвайную остановку. Удар был такой силы, что людям оторвало конечности. Среди шестерых погибших было двое детей и беременная девушка. 

У 6 харьковчан на Южном вокзале не было шансов выжить
У 6 харьковчан на Южном вокзале не было шансов выжить

Выяснилось, что внедорожником управлял пьяный 37-летний Андрей Полтавец, который получил 10 лет колонии за роковую аварию. Осужденный вроде как раскаялся в содеянном: спустя 5 лет у него появилась возможность выйти по УДО, но он от нее отказался. Впрочем, 10-летний срок полностью он таки не отбыл: вышел на свободу 23 сентября 2015 года в соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса Украины "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания".

Полтавец (слева) вышел по УДО, но попал за решетку снова
Полтавец (слева) вышел по УДО, но попал за решетку снова

Казалось бы, Полтавец должен был переосмыслить все за решеткой, но в 2017-м снова сел за руль пьяным. К счастью, в ДТП он не попал, но его остановили патрульные: за нарушение запрета на управление авто, еще и в алкогольном опьянении, Полтавца приговорили к повторному заключению на 1 год и 9 месяцев.

Осторожно, видео аварии на Южном вокзале содержит жесткие кадры (18+), поэтому посмотреть его можно только перейдя по ссылке:

Топ-чиновник хотел взять вину вместо сына-лихача

10 лет назад под колесами Subaru Legacy оказался 22-летний Александр Коновалов, который переходил дорогу на Гвардейцев Широнинцев. Водитель, сбив парня, остановился, загрузил его в свое авто и оставил в тяжелейшем состоянии на парковке 10-й поликлиники. К счастью, его таки обнаружили и вызвали врачей, однако Саша провел в коме месяц: у него парализовало правую сторону и он потерял память.

Место, где случилась авария
Место, где случилась авария

Оказалось, что за рулем Subaru Legacy был одногодка Коновалова — Владислав Шустов, отец которого, Владимир Мелентьев, в то время был замначальника Харьковской областной налоговой. Шустов до последнего отрицал вину, уверял, что не он был за рулем. А через месяц с повинной к копам в вовсе пришел топ-чиновник Мелентьев, заявляя, что виновен только он. Однако он настолько путался в показаниях, что полиция ему не поверила.

Точку в этом деле поставили лишь спустя три года, в 2014-м: Шустову дали 6 лет тюрьмы и обязали его выплатить сбитому парню 700 000 грн.

Увы, деньги вряд ли компенсировали ущерб для пострадавшего Саши: он заново учился ходить, говорить, читать, а рука до сих пор остается парализованной.

Саша Коновалов в 22 года начал учиться жизни заново
Саша Коновалов в 22 года начал учиться жизни заново

Осудили не того водителя?

13 июля 2013 года на перекрестке проспекта 50-летия СССР и Салтовского шоссе столкнулись черная и бежевая "KIA". Удар был такой силы, что авто темного цвета снесло светофор и отлетело в остановку с людьми. 36-летняя харьковчанка погибла на месте, за жизнь 53-летней женщины медики боролись в больнице, но, увы, тщетно.

И хоть людей убила именно черная "KIA", за решетку посадили второго водителя — Дениса Юрченко. Его защита и сторонники возмущались тому, что второй водитель — Владислав Заратуйко — проходил по этому делу свидетелем, хотя многие очевидцы говорили, что именно он превысил скорость и проигнорировал сигнал светофора. Впрочем, на 7 лет в тюрьму отправили именно Юрченко, и апелляция ничего не изменила. 

25 патрулей — из-за попытки линчевать убийцу

30 июля 2016 года BMW под управлением 27-летнего харьковчанина на огромной скорости мчал по Гвардейцев Широнинцев и сбил пешехода. Удар был такой силы, что 52-летнему мужчине оторвало руку и ногу. И пока на место добирались копы, там собралась целая толпа, которая пыталась линчевать водителя.

ДТП на Салтовке Харькова - водителя хотели линчевать
ДТП на Салтовке Харькова - водителя хотели линчевать

В итоге, 27-летнего виновника пришлось защищать копам: чтобы успокоить разгневанную толпу, на место прибыло 25 патрулей.

Оказалось, водитель BMW во время аварии был трезв, признал свою вину и получил 7 лет тюрьмы, который продолжает отбывать за решеткой.

27-летний харьковчанин сбил пешехода и получил 7 лет тюрьмы
27-летний харьковчанин сбил пешехода и получил 7 лет тюрьмы

Концерты и вышивка — после смерти 5 человек 

"Мажоркой" называли и виновницу ДТП в самом центре Харькова и Елену Зайцеву, Lexus которой осенью 2017 года на перекрестке столкнулся с Volkswagen под управлением Геннадия Дронова. Элитный внедорожник Зайцевой отбросило прямо в толпу, которая стояла на тротуаре в ожидании "зеленого" сигнала светофора в начале улицы Сумской.

Пять человек погибли на месте, а на то время 19-летней Зайцевой — приемной дочери харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа — Тайфун" — дали 10 лет тюрьмы, невзирая на разговоры о том, что "ее откупят".

Елена Зайцева после аварии на Сумской получила 10 лет тюрьмы
Елена Зайцева после аварии на Сумской получила 10 лет тюрьмы

Спустя 4 года после смертельной аварии Зайцева все еще остается в тюрьме — Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. Говорят, она с самого начала выбрала для себя образцовую линию поведения, что может стать билетом на свободу по УДО. Зайцева не нарушает порядок, много читает, а также является активной участницей различных культурных мероприятий, которые проводят для заключенных. Также известно, что девушка занимается работой в одном из местных цехов — контролирует вышивку на одежде.

Три года за гибель несовершеннолетнего

17 января 2018 года 18-летний Тигран Енгибарян — сын харьковского бизнесмена — на Toyota Camry вылетел на встречку на Салтовском шоссе и буквально снес 17-летнего Владимира Виношкина, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Увы, тот скончался на месте, а Тигран нажал на газ и скрылся, после чего бросил авто. Но парня таки поймали и задержали. Ему светило 8 лет тюрьмы, заседания суда проходили в закрытом режиме, на чем настаивали родители погибшего Вовы — им было тяжело слушать и читать в СМИ о смерти сына. 

В итоге, Тигран таки признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб родным Владимира Виношкина, после чего получил всего три года колонии.

Тиграну Енгибаряну дали всего три года тюрьмы
Тиграну Енгибаряну дали всего три года тюрьмы

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось видео момента столкновения автомобилей на Одесской в Харькове — ролик впечатляет.

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#ДТП #Авария #Водители #Топ #Подборка #Пьяные водители
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