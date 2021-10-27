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Вбивають людей натовпами і сідають за кермо заново: чим закінчилися найрезонансніші ДТП Харкова

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Аварії, подібні до ДТП з Infiniti на Одеській, — для Харкова, на жаль, не рідкість Новина оновлена 27 жовтня 2021, 11:58
Аварії, подібні до ДТП з Infiniti на Одеській, — для Харкова, на жаль, не рідкість

У ТОП-5 найстрашніших аварій Харкова — загибель дітей на зупинках, нащадки топ-чиновників, що втікають, і розлючений натовп очевидців, який намагався лінчувати вбивцю на дорозі

Україну вразила новина про ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, де 26 жовтня 16-річний хлопець, пролетівши на червоне світло, буквально знищив своє авто з неповнолітніми пасажирами та вбив іншого водія. На жаль, такі резонансні аварії для Харкова — не рідкість: невинних людей не раз розривало на частини на зупинках та пішохідних переходах, а винуватці виявлялися дітьми відомих чиновників та бізнесменів. "Телеграф" згадав ТОП найрезонансніших аварій Харкова і розповість, яка доля спіткала водіїв-вбивць через роки.

Позашляховик протаранив зупинку з людьми: загинули діти

Ця аварія сталася 2 травня 2008 року, але у Харкові її пам’ятають досі. День, жвава зупинка Південного вокзалу… Mitsubishi L200 на шаленій швидкості гнав по дорозі, але колесо потрапило до ями, через що водій не впорався з керуванням і влетів прямо в трамвайну зупинку. Удар був такої сили, що людям відірвало кінцівки. Серед шістьох загиблих було двоє дітей та вагітна дівчина.

6 харків’ян на Південному вокзалі не мали шансів вижити
6 харків’ян на Південному вокзалі не мали шансів вижити

З’ясувалося, що позашляховиком керував п’яний 37-річний Андрій Полтавець, який одержав 10 років колонії за фатальну аварію. Засуджений начебто розкаявся у скоєному: через 5 років у нього з’явилася можливість вийти по УДЗ, але він від неї відмовився. Втім, 10-річний термін він таки не відбув: вийшов на свободу 23 вересня 2015 року відповідно до ст. 81 Кримінального кодексу України "Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання".

Полтавець (ліворуч) вийшов по УДЗ, але потрапив за ґрати знову
Полтавець (ліворуч) вийшов по УДЗ, але потрапив за ґрати знову

Здавалося б, Полтавець мав переосмислити все за ґратами, але 2017-го знову сів за кермо п’яним. На щастя, у ДТП він не потрапив, але його зупинили патрульні: за порушення заборони на керування авто, ще й у алкогольному сп’янінні, Полтавця засудили до повторного ув’язнення на 1 рік та 9 місяців.

Обережно, відео аварії на Південному вокзалі містить жорсткі кадри (18+), тому подивитися його можна лише перейшовши за посиланням:

Топ-чиновник хотів узяти провину замість сина

10 років тому під колесами Subaru Legacy опинився 22-річний Олександр Коновалов, який переходив дорогу на Гвардійців Широнінців. Водій, збивши хлопця, зупинився, завантажив його у своє авто та залишив у найважчому стані на парковці 10-ї поліклініки. На щастя, його таки знайшли та викликали лікарів, проте Сашко провів у комі місяць: у нього паралізувало правий бік і він втратив пам’ять.

Місце, де сталася аварія
Місце, де сталася аварія

Виявилося, що за кермом Subaru Legacy був однолітка Коновалова — Владислав Шустов, батько якого Володимир Мелентьєв на той час був заступником начальника Харківської обласної податкової. Шустов до останнього заперечував вину, запевняв, що не він був за кермом. А через місяць із повинною до копів прийшов топ-чиновник Мелентьев, заявляючи, що винний лише він. Однак він настільки плутався у свідченнях, що поліція не повірила йому.

Точку в цій справі поставили лише через три роки, у 2014-му: Шустову дали 6 років в’язниці та зобов’язали його виплатити збитому хлопцеві 700 000 грн.

На жаль, гроші навряд чи компенсували збитки для постраждалого Сашка: він наново вчився ходити, говорити, читати, а рука досі залишається паралізованою.

Сашко Коновалов у 22 роки почав вчитися життя наново
Сашко Коновалов у 22 роки почав вчитися життя наново

Засудили не того водія?

13 липня 2013 року на перехресті проспекту 50-річчя СРСР та Салтівського шосе зіткнулися чорна та бежева "KIA". Удар був такої сили, що авто темного кольору знесло світлофор і відлетіло у зупинку з людьми. 36-річна харків’янка загинула на місці, за життя 53-річної жінки медики боролися у лікарні, але, на жаль, марно.

І хоч людей убила саме чорна "KIA", за ґрати посадили іншого водія – Дениса Юрченка. Його захист та прихильники обурювалися тим, що другий водій — Владислав Заратуйко — проходив у цій справі свідком, хоча багато очевидців говорили, що саме він перевищив швидкість і проігнорував сигнал світлофора. Втім, на 7 років у в’язницю відправили саме Юрченка, і апеляція нічого не змінила.

25 патрулів — через спробу лінчувати вбивцю

30 липня 2016 року BMW під управлінням 27-річного харків’янина на величезній швидкості мчав по Гвардійців Широнінців і збив пішохода. Удар був такої сили, що 52-річному чоловікові відірвало руку та ногу. І поки на місце добиралися копи, там зібрався цілий натовп, який намагався лінчувати водія.

ДТП на Салтівці Харкова — водія хотіли лінчувати
ДТП на Салтівці Харкова — водія хотіли лінчувати

У результаті 27-річного винуватця довелося захищати копам: щоб заспокоїти натовп, на місце прибуло 25 патрулів.

Виявилося, водій BMW під час аварії був тверезий, визнав свою провину та отримав 7 років в’язниці, які продовжує відбувати за ґратами.

27-річний харків’янин збив пішохода та отримав 7 років в’язниці
27-річний харків’янин збив пішохода та отримав 7 років в’язниці

Концерти та вишивка — після смерті 5 осіб

"Мажоркою" називали і винуватицю ДТП у самому центрі Харкова Олену Зайцеву, Lexus якої восени 2017 року на перехресті зіткнувся з Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Елітний позашляховик Зайцевої відкинуло прямо в натовп, який стояв на тротуарі в очікуванні "зеленого" сигналу світлофора на початку вулиці Сумської.

П’ятеро людей загинули на місці, а на той час 19-річній Зайцевій — прийомній дочці харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група — Тайфун" — дали 10 років в’язниці, незважаючи на розмови про те, що "її відкуплять".

Олена Зайцева після аварії на Сумській отримала 10 років ув’язнення
Олена Зайцева після аварії на Сумській отримала 10 років ув’язнення

Через 4 роки після смертельної аварії Зайцева досі залишається у в’язниці — Покровському виправному центрі №79 на Дніпропетровщині. Кажуть, вона із самого початку обрала для себе зразкову лінію поведінки, що може стати квитком на свободу за УДЗ. Зайцева не порушує порядок, багато читає, а також є активною учасницею різних культурних заходів, які проводять для ув’язнених. Також відомо, що дівчина займається роботою в одному з місцевих цехів – контролює вишивку на одязі.

Три роки за загибель неповнолітнього

17 січня 2018 року 18-річний Тигран Енгібарян — син харківського бізнесмена — на Toyota Camry вилетів на зустрічну смугу на Салтівському шосе і буквально зніс 17-річного Володимира Виношкіна, який переходив дорогу пішохідним переходом. На жаль, той помер на місці, а Тигран натиснув на газ і втік, після чого кинув авто. Але хлопця таки зловили та затримали. Йому світило 8 років в’язниці, засідання суду проходили у закритому режимі, на чому наполягали батьки загиблого Вови — їм було важко слухати та читати у ЗМІ про смерть сина.

У результаті Тигран таки визнав свою провину, розкаявся і відшкодував збитки рідним Володимира Виношкіна, після чого отримав лише три роки колонії.

Тиграну Єнгібаряну дали лише три роки в’язниці
Тиграну Єнгібаряну дали лише три роки в’язниці

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобілів на Одеській у Харкові — ролик вражає.

Теги:
#ДТП #Аварія #Водії #Топ #Підбірка #П'яні водії
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