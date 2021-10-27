Вбивають людей натовпами і сідають за кермо заново: чим закінчилися найрезонансніші ДТП Харкова

У ТОП-5 найстрашніших аварій Харкова — загибель дітей на зупинках, нащадки топ-чиновників, що втікають, і розлючений натовп очевидців, який намагався лінчувати вбивцю на дорозі

Україну вразила новина про ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, де 26 жовтня 16-річний хлопець, пролетівши на червоне світло, буквально знищив своє авто з неповнолітніми пасажирами та вбив іншого водія. На жаль, такі резонансні аварії для Харкова — не рідкість: невинних людей не раз розривало на частини на зупинках та пішохідних переходах, а винуватці виявлялися дітьми відомих чиновників та бізнесменів. "Телеграф" згадав ТОП найрезонансніших аварій Харкова і розповість, яка доля спіткала водіїв-вбивць через роки.

Позашляховик протаранив зупинку з людьми: загинули діти

Ця аварія сталася 2 травня 2008 року, але у Харкові її пам’ятають досі. День, жвава зупинка Південного вокзалу… Mitsubishi L200 на шаленій швидкості гнав по дорозі, але колесо потрапило до ями, через що водій не впорався з керуванням і влетів прямо в трамвайну зупинку. Удар був такої сили, що людям відірвало кінцівки. Серед шістьох загиблих було двоє дітей та вагітна дівчина.

6 харків’ян на Південному вокзалі не мали шансів вижити

З’ясувалося, що позашляховиком керував п’яний 37-річний Андрій Полтавець, який одержав 10 років колонії за фатальну аварію. Засуджений начебто розкаявся у скоєному: через 5 років у нього з’явилася можливість вийти по УДЗ, але він від неї відмовився. Втім, 10-річний термін він таки не відбув: вийшов на свободу 23 вересня 2015 року відповідно до ст. 81 Кримінального кодексу України "Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання".

Полтавець (ліворуч) вийшов по УДЗ, але потрапив за ґрати знову

Здавалося б, Полтавець мав переосмислити все за ґратами, але 2017-го знову сів за кермо п’яним. На щастя, у ДТП він не потрапив, але його зупинили патрульні: за порушення заборони на керування авто, ще й у алкогольному сп’янінні, Полтавця засудили до повторного ув’язнення на 1 рік та 9 місяців.

Обережно, відео аварії на Південному вокзалі містить жорсткі кадри (18+), тому подивитися його можна лише перейшовши за посиланням:

Топ-чиновник хотів узяти провину замість сина

10 років тому під колесами Subaru Legacy опинився 22-річний Олександр Коновалов, який переходив дорогу на Гвардійців Широнінців. Водій, збивши хлопця, зупинився, завантажив його у своє авто та залишив у найважчому стані на парковці 10-ї поліклініки. На щастя, його таки знайшли та викликали лікарів, проте Сашко провів у комі місяць: у нього паралізувало правий бік і він втратив пам’ять.

Місце, де сталася аварія

Виявилося, що за кермом Subaru Legacy був однолітка Коновалова — Владислав Шустов, батько якого Володимир Мелентьєв на той час був заступником начальника Харківської обласної податкової. Шустов до останнього заперечував вину, запевняв, що не він був за кермом. А через місяць із повинною до копів прийшов топ-чиновник Мелентьев, заявляючи, що винний лише він. Однак він настільки плутався у свідченнях, що поліція не повірила йому.

Точку в цій справі поставили лише через три роки, у 2014-му: Шустову дали 6 років в’язниці та зобов’язали його виплатити збитому хлопцеві 700 000 грн.

На жаль, гроші навряд чи компенсували збитки для постраждалого Сашка: він наново вчився ходити, говорити, читати, а рука досі залишається паралізованою.

Сашко Коновалов у 22 роки почав вчитися життя наново

Засудили не того водія?

13 липня 2013 року на перехресті проспекту 50-річчя СРСР та Салтівського шосе зіткнулися чорна та бежева "KIA". Удар був такої сили, що авто темного кольору знесло світлофор і відлетіло у зупинку з людьми. 36-річна харків’янка загинула на місці, за життя 53-річної жінки медики боролися у лікарні, але, на жаль, марно.

І хоч людей убила саме чорна "KIA", за ґрати посадили іншого водія – Дениса Юрченка. Його захист та прихильники обурювалися тим, що другий водій — Владислав Заратуйко — проходив у цій справі свідком, хоча багато очевидців говорили, що саме він перевищив швидкість і проігнорував сигнал світлофора. Втім, на 7 років у в’язницю відправили саме Юрченка, і апеляція нічого не змінила.

25 патрулів — через спробу лінчувати вбивцю

30 липня 2016 року BMW під управлінням 27-річного харків’янина на величезній швидкості мчав по Гвардійців Широнінців і збив пішохода. Удар був такої сили, що 52-річному чоловікові відірвало руку та ногу. І поки на місце добиралися копи, там зібрався цілий натовп, який намагався лінчувати водія.

ДТП на Салтівці Харкова — водія хотіли лінчувати

У результаті 27-річного винуватця довелося захищати копам: щоб заспокоїти натовп, на місце прибуло 25 патрулів.

Виявилося, водій BMW під час аварії був тверезий, визнав свою провину та отримав 7 років в’язниці, які продовжує відбувати за ґратами.

27-річний харків’янин збив пішохода та отримав 7 років в’язниці

Концерти та вишивка — після смерті 5 осіб

"Мажоркою" називали і винуватицю ДТП у самому центрі Харкова Олену Зайцеву, Lexus якої восени 2017 року на перехресті зіткнувся з Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Елітний позашляховик Зайцевої відкинуло прямо в натовп, який стояв на тротуарі в очікуванні "зеленого" сигналу світлофора на початку вулиці Сумської.

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П’ятеро людей загинули на місці, а на той час 19-річній Зайцевій — прийомній дочці харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група — Тайфун" — дали 10 років в’язниці, незважаючи на розмови про те, що "її відкуплять".

Олена Зайцева після аварії на Сумській отримала 10 років ув’язнення

Через 4 роки після смертельної аварії Зайцева досі залишається у в’язниці — Покровському виправному центрі №79 на Дніпропетровщині. Кажуть, вона із самого початку обрала для себе зразкову лінію поведінки, що може стати квитком на свободу за УДЗ. Зайцева не порушує порядок, багато читає, а також є активною учасницею різних культурних заходів, які проводять для ув’язнених. Також відомо, що дівчина займається роботою в одному з місцевих цехів – контролює вишивку на одязі.

Три роки за загибель неповнолітнього

17 січня 2018 року 18-річний Тигран Енгібарян — син харківського бізнесмена — на Toyota Camry вилетів на зустрічну смугу на Салтівському шосе і буквально зніс 17-річного Володимира Виношкіна, який переходив дорогу пішохідним переходом. На жаль, той помер на місці, а Тигран натиснув на газ і втік, після чого кинув авто. Але хлопця таки зловили та затримали. Йому світило 8 років в’язниці, засідання суду проходили у закритому режимі, на чому наполягали батьки загиблого Вови — їм було важко слухати та читати у ЗМІ про смерть сина.

У результаті Тигран таки визнав свою провину, розкаявся і відшкодував збитки рідним Володимира Виношкіна, після чого отримав лише три роки колонії.

Тиграну Єнгібаряну дали лише три роки в’язниці

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобілів на Одеській у Харкові — ролик вражає.