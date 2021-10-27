"Мама все вирішить, а тато м’ясний олігарх": винуватець смертельної ДТП у Харкові заявив, що він переїде за кордон

Сестра постраждалого хлопця заявила, що 16-річний Микола намагався відкупитись

Стало відомо, як розвивалися події напередодні фатальної аварії на проспекті Гагаріна в Харкові, де 16-річний Микола на Infiniti протаранив Chevrolet Aveo, вбивши водія. Дівчина лихача та двоє його друзів перебувають у лікарні, і сестра одного з них – 20-річного Михайла – розповіла всі подробиці трагедії.

За інформацією Newsroom, сестрі Михайла Марії вдалося поспілкуватися з братом до його госпіталізації. Він розповів, що Микола зі своєю дівчиною сиділи попереду, друзі ззаду. Марія зі слів брата каже, що підліток хизувався автомобілем, підгазовував і казав, що "право йому подарували батьки".

"Вчора після ДТП Микола кричав, що його мати пов’язана з прокуратурою, і вона все вирішить, а тато м’ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – каже Марія.

За її словами, відразу після того, що сталося, 16-річний лихач кричав: "Пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном". Втім, Миколу вже затримали.

Є також інформація про те, що водій знімав свій "стиль керування" на відео, але після ДТП телефон нібито зник.

Нагадаємо, інцидент трапився близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

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Винуватцем аварії виявився місцевий "мажор", 16-річний Микола, який раніше вже відрізнявся низкою скандалів, серед яких стрілянина в супермаркеті, конфлікти з копами, регулярні порушення правил дорожнього руху.