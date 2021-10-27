Смертельная авария с мажором в Харькове: главное в пяти абзацах

16-летнего Николая уже пытаются "отмазать" родители

Вечером во вторник, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП, вследствие которого два автомобиля превратились в груду металлолома, и три человека загремели в реанимацию.

Событие вышло более чем резонансным, и "Телеграф" решил собрать главное о нем.

Инцидент случился около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека. По неподтвержденным данным, уже в больнице скончался один из пострадавших.

Сначала говорили, что погибшей на месте аварии была жена местного депутата Наталья Ракич, однако ее спасла чистая случайность — она была в другой машине, которая заглохла за несколько минут до аварии, вследствие чего та была на месте ДТП, но не пострадала.

По данным СМИ, виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркете, конфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.

Его родителей называют "старой элитой", и почти сразу же после аварии машину объявили в угон, а страницы ребят в соцсетях стали чистить, — возможно, чтобы "отмазать" виновника от ответственности. Однако ситуацию взяли под контроль вышестоящие органы, ввиду чего легко отделаться может не получиться.