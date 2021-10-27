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Роблять із Колі злочинця: батько 16-річного харківського гонщика заступився за сина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ДТП у Харкові — уламки двох машин розкидало по перехрестю. Новина оновлена 27 жовтня 2021, 13:41
ДТП у Харкові — уламки двох машин розкидало по перехрестю.

Водій Infiniti "летів" на червоне.

Імовірним винуватцем аварії на перехресті вулиці Одеської, проспектів Героїв Сталінграда та Гагаріна в Харкові, яка забрала життя людини, міг бути не затриманий Микола Харківський.

Про це заявив журналістам регіонального ЗМІ 2day батько підлітка.

За його версією, за кермом був не його син. Михайло вважає, що з його сина роблять злочинця, адже він із місця ДТП не втікав. Він сказав, що в машині було ще троє людей і один із них був за кермом. Чоловік підозрює, що це спланована акція. Також він повідомив, що ні він, ні мати затриманого про викрадення машини не повідомляли.

Нагадаємо, 26 жовтня майже о дев’ятій вечора в Харкові сталася трагічна аварія. Не зменшуючи швидкості автомобіль Infiniti перетинав перехрестя на "червоне". Машина врізалася в Chevrolet – водій другого авто помер на місці аварії.

При цьому троє пасажирів з Infiniti потрапили до реанімації — сестра одного із постраждалих розповіла, що на передніх сидіннях був Микола та його дівчина.

Водія Infiniti затримала поліція. За даними правоохоронців, 16-річний підліток був водієм авто.

Раніше "Телеграф" писав, що дочка загиблого водія звернулася за допомогою до суспільства у пошуках адвоката та свідків учорашньої аварії.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Підліток
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