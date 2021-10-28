Почти на том же месте в Харькове случилась еще одна смертельная авария с Infiniti (видео)

В этот раз за рулем автомобиля была девушка

В Харькове в четверг, 28 октября на проспекте Героев Сталинграда, где двумя днями ранее 16-летний "мажор" на Infiniti устроил смертельную аварию, произошло еще одно ДТП с летальным исходом. В этот раз девушка на Infiniti насмерть сбила женщину-пешехода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Девушка на белом Infiniti сбила женщину около пешеходного перехода с такой силой, что она отлетела прямо под колеса проезжавшего мимо автомобиля Daewoo Lanos, который не успел среагировать и переехал тело. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

К слову, сразу после аварии с автомобиля Infiniti сняли номера.

Уже вторая за неделю смертельная авария в Харькове произошла на проспекте Героев Сталинграда, 6. Буквально в 500 метрах от места прошлого резонансного ДТП, которое спровоцировал Николай Харьковский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая авария случилась 26 октября около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров. Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.