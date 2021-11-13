“Світ запітнів до країв”: жителі України поділилися враженнями від туманного ранку (фото)

Багатьох українців така погода спонукала до філософських роздумів

Ранок суботи, 13 листопада, у багатьох населених пунктах країни почався з густого туману, який затопив собою вулиці та сховав будинки.

Знімками такого звичного, але, як і завжди, чарівного природного явища щедро поділилися Instagram-користувачі з різних міст України, про що повідомляє "Телеграф".

Київ

Цікаво, що жителі столиці зустрілися з туманом на різних локаціях, через що природою у сизому кольорі ми можемо помилуватися і з вікна 16-поверхівки, і з берега водойми.

Також деякі кияни не змогли прогаяти момент насолодитися макрозйомкою в’янучої осінньої природи в обіймах туману.

Суми

У Сумах види клубів густого туману неймовірним чином прикрасили вулиці міста, додавши йому трохи таємничості. А те, що фото зроблені з висоти пташиного польоту лише посилюють ефект.

Запоріжжя

Щільною стіною туман обернувся й довкола запорізьких будинків та вуличок.

Місцеві жителі попередили земляків про обережність на дорогах, а також зовсім небагато поскаржилися на те, що за такої погоди складно дістатися місця призначення.

Чернігів

Незвичайним світанком біля водоймища поділилася в мережі одна з мешканок Чернігова. Завдяки туману початок дня здається ніби намальованим, а чим довше вдивляєшся у фото, тим більше здається — туман відступає.

Карпати

Але, мабуть, найнеймовірнішим туманний ранок суботи видався у Карпатах. Тут навіть багатометрові сосни тонули в сизих клубах, ховаючи в них не лише свої гілки, а й, здавалося б, вікові таємниці. Неймовірні знімки природи було зроблено на горі Явірник-Горган.

Раніше ж "Телеграф" розповідав, на яку погоду варто очікувати від листопада 2021 року і коли, згідно з прогнозами метеорологів, може піти перший сніг.