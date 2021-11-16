Укр

В Украине вот-вот выпадет первый снег: синоптик озвучил прогноз

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украинцы могут готовиться к первому снегу
Украинцы могут готовиться к первому снегу

Снег ожидается в большинстве регионов, но он будет быстро таять

В Украине, где в течение недели ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры, выпадет первый снег. Дату назвал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

Начиная с четверга, 18 ноября, активизируется циклоническая деятельность и воздушные потоки с запада и юго-запада. Соответственно температура постепенно начнет повышаться, а вместе с этим ожидаются и осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь.

"Можно сказать, что это будет первый снег в большинстве областей, в частности – на севере и западе Украины. Снег будет небольшой. Снежного покрова на земле ждать не стоит, потому что температуры будут повышаться и, естественно, тот снег, который будет выпадать – будет сразу таять", — рассказал синоптик.

И хотя устоявшегося снежного покрова пока что не ожидается, тем не менее первый снег мы увидим.

Кроме того, повысится температура воздуха, особенно в ночное время, и будет колебаться около 0, а именно – в пределах от -3 до +3 градусов. Днем воздух постепенно прогреется до 5-10 градусов тепла. Тогда как на юге Украины в воскресенье, 21 ноября, ожидается до +15-17 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, какую погоду могут ожидать украинцы в ноябре 2021 года.

Теги:
#Погода #Снег #Погода в Украине #Прогноз погоды
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