Україну накрило першим снігом: жителі чотирьох областей викладають "зимові" фото та відео

Найактивніше про снігові опади "звітують" представники Сумщини

У ніч із 18 на 19 листопада до України увірвалися справжні зимові опади. Жителі одразу чотирьох північних регіонів насолодилися першим снігом.

"Телеграф" вирішив зібрати невелику добірку фото та відео, якими щедро поділилися користувачі Instagram.

Зазначимо, що не надто активні снігопади пройшли на території Київської, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. У більшості випадків сніг був мокрий і дуже швидко танув.

Вдень на півночі України взагалі може потепліти до +10°С, що, швидше за все, залишить перший сніг винятково на просторах соцмереж.

При цьому, за словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Олександри Хали, на невеликий сніг протягом дня 19 листопада очікується і в інших областях України.

Київ

Справжнім закликом для зимових опадів стала публікація користувача ekaterinaa_leto. Незважаючи на те, що до об’єктиву дівчини потрапила ранкова природа до появи першого снігу, Київ виглядає так, ніби вийшов зі сторінок зимової казки.

Полтава

Надзвичайне відчуття свята створили адміністратори Telegram-каналу "Труха Полтава". Разом із чудовим знімком першого снігу тут поділилися ще й роликом під одну із святково-різдвяних пісень.

Так виглядав перший сніг у Полтаві

Чернігів

Тут ранком весь сніг, що випав, уже встиг розтанути. Проте місцеві користувачі мережі встигли зняти невеликий снігопад, що розпочався вночі.

Перший сніг у Чернігові

Поділилися своїми враженнями та мешканці Чернігівської області

Суми

Найбільш активними в плані публікації фото- та відеоматеріалів про по-справжньому зимові опади виявились жителі Сумщини. Користувачі соцмереж показували і те, як виглядав снігопад вночі, і які наслідки він приніс уже вдень.

Дехто навіть закликав до особливої обережності на дорогах, адже швидке танення мокрого снігу може призвести до додаткових аварій.

Цікаво, що згідно з прогнозами синоптиків на півдні України в неділю, 21 листопада, погода буде далекою від зимової. Температура повітря може прогрітись до +17°С.

Нагадаємо, що "Телеграф" також показував, як таємниче та красиво виглядає Україна, оповита туманом.