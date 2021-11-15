Коли потеплішає в Україні: прогноз погоди на тиждень

Синоптик розповіла, що в середині тижня ймовірні дощі та сніг

В Україні з 15 по 21 листопада очікуються нестійка погода: з холодної та сухої зміниться на теплішу з опадами. Детальніше про прогноз на цей тиждень у коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

Прогноз погоди на 15-17 листопада

На початку тижня в Україні очікується суттєве похолодання. Вже з понеділка, 15 листопада, відбудеться перебудова атмосферних процесів, тому до території України з півночі почне надходити холодне повітря арктичного походження. Температура знизиться і вдень буде становити 0-5 градусів тепла, в нічні години – подекуди 5-10 градусів нижче від нуля. Холодно буде до середини тижня.

Карта УкрГМЦ на 16.11.2021 Джерело: meteo.gov.ua

А от опадів на першу половину тижня синоптик не прогнозу. Це обумовлюється тим, що погоду в Україні ще буде визначати антициклон "Юта".

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Прогноз погоди на 18-21 листопада

З другої половини тижня відбудеться поступове потепління, адже повітряні потоки будуть спрямовані з півдня, впливаючи на підвищення градусів. Температура повітря зросте з четверга, 18 листопада, і буде становити наприкінці тижня 4-9 градусів із позначкою "плюс" у денні години, на півдні та Закарпатті – навіть на 1-2 градуси вище.

Карта УкрГМЦ на 19.11.2021 Джерело: meteo.gov.ua

Крім того, у четвер на заході нашої країни можливі невеликі дощі у Карпатах з мокрим снігом. Опади по всій території країни ймовірні, як свідчать дані Укргідрометцентру, і в пʼятницю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли може піти перший сніг в Україні. А також синоптик Ігор Кибальчич озвучив прогноз на весь місяць і повідомив, якими сюрпризами погода вразить українців у листопаді.