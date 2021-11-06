В Україну йде перший сніг: коли та де чекати опадів

Синоптик розповів, яким регіонам потрібно готуватися до опадів

Найближчим часом в Україні очікуються дощі, а в Карпатах може йти ще й мокрий сніг. Детальніше про прогноз погоди розповів "Телеграфу" синоптик Ігор Кибальчич.

За його словами, опади у вигляді дощу різної інтенсивності відбуватимуться протягом найближчих семи днів практично по всій території України. А ось найінтенсивніші варто очікувати в центральних, південних областях та на Буковині.

Крім того, в Карпатах в окремі дні очікуються сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Тоді як на решті країни про перший сніг поки що говорити не доводиться, запевнив синоптик.

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Також він повідомив, що вітер переважатиме південно-західного напряму з поступовим переходом на початку наступного тижня на північно-західний, 5-10 м/с.

Додамо, що в окремі дні вночі та вранці місцями очікуються тумани. Як пояснив синоптик, їм сприятиме відносно тепла повітряна маса та періодичне випадання дощів.

Як раніше інформував "Телеграф", туманами затягнуло окупований Донецьк. У мережі з’явилися вражаючі світлини міста.