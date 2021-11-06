Рус

В Україну йде перший сніг: коли та де чекати опадів

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
102
Поки що сніг очікується лише у Карпатах
Поки що сніг очікується лише у Карпатах

Синоптик розповів, яким регіонам потрібно готуватися до опадів

Найближчим часом в Україні очікуються дощі, а в Карпатах може йти ще й мокрий сніг. Детальніше про прогноз погоди розповів "Телеграфу" синоптик Ігор Кибальчич.

За його словами, опади у вигляді дощу різної інтенсивності відбуватимуться протягом найближчих семи днів практично по всій території України. А ось найінтенсивніші варто очікувати в центральних, південних областях та на Буковині.

Крім того, в Карпатах в окремі дні очікуються сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Тоді як на решті країни про перший сніг поки що говорити не доводиться, запевнив синоптик.

Також він повідомив, що вітер переважатиме південно-західного напряму з поступовим переходом на початку наступного тижня на північно-західний, 5-10 м/с.

Додамо, що в окремі дні вночі та вранці місцями очікуються тумани. Як пояснив синоптик, їм сприятиме відносно тепла повітряна маса та періодичне випадання дощів.

Як раніше інформував "Телеграф", туманами затягнуло окупований Донецьк. У мережі з’явилися вражаючі світлини міста.

Теги:
#Погода #Дощі #Сніг #Погода в Україні
Кінцівка тижня змусила Офіс президента понервувати
Політика
Банковій оголосили війну: чого чекати від нових проєктів Авакова та Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кінцівка тижня змусила Офіс президента понервувати
Банковій оголосили війну: чого чекати від нових проєктів Авакова та Разумкова
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко недовго залишався без роботи
Андрій Шевченко очолить клуб із Серії А: що відомо до цього часу
Дата публікації
Категорія
Поки що сніг очікується лише у Карпатах
В Україну йде перший сніг: коли та де чекати опадів
Дата публікації
Категорія
Американці стурбовані присутністю військ РФ поряд із ОРДЛО
Росіяни зібрали на кордонах України масштабне угруповання військ — Пентагон
Дата публікації
Категорія
В Україні почали робити щеплення від коронавірусу підліткам
Діти в Україні отримали перші вакцини від коронавірусу: медики розповіли про протипоказання