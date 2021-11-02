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Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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До середини листопада снігу чекати не варто
До середини листопада снігу чекати не варто

Синоптик розповів, що листопад пройде без тривалих періодів холоду

В Україні в листопаді буде аномально тепла погода, тож очікувати снігу в першій половині місяця не варто. Про це говорить синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Телеграфу".

За словами синоптика, до середини листопада малоймовірним є випадання першого снігу в більшості регіонів нашої країни. Винятком є Карпати, де сніговий покрив в Україні з’являється найперше. Нагадаємо, що на високогір’ї Карпат ще у вересні йшов перший сніг. Щоправда, опади не затримувалися, і сніг швидко танув.

Упродовж місяця, що настав, на українців чекає переважно погода з комфортним температурним фоном. Як прогнозує синоптик, періодів із потужним вторгненням холоду у листопаді очікувати не варто.

Додамо, що за даними Українського гідрометеорологічного центру, у листопаді 2021 року температура повітря в Україні становитиме 1-7 градусів тепла. Метеорологи кажуть, що такий показник є близьким до норми. Тоді як опади очікуються на рівні 31-61 мм, а в горах – 64-96 мм, що відповідає багаторічним спостереженням.

Згідно з кліматичними показниками листопада, цього місяця відбувається перехід від осені до зими. Сезон передзимʼя починається після того, як температура в середньому сягає менше +5 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні листопада українцям потрібно готуватися до дощів, але опади накриють не всі регіони.

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#Україна #Погода #Сніг #Прогноз погоди
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