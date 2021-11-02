Укр

Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз синоптика

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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До середины ноября снега ждать не стоит
До середины ноября снега ждать не стоит

Синоптик рассказал, что ноябрь пройдет без затяжных периодов холода

В Украине в ноябре будет аномально теплая погода, поэтому ожидать снега в первой половине месяца не стоит. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич в материале "Телеграфа".

По словам синоптика, до середины ноября маловероятно выпадение первого снега в большинстве регионов нашей страны. Исключением являются Карпаты, где снежный покров в Украине появляется раньше всего. Напомним, что на высокогорье Карпат еще в сентябре шел первый снег. Правда, осадки не задерживались, и снег быстро таял.

На протяжении наступившего месяца украинцев ждет преимущественно погода с комфортным температурным фоном. Как прогнозирует синоптик, периодов с мощным вторжением холода в ноябре ожидать не стоит.

Добавим, что по данным Украинского гидрометеорологического центра, в ноябре 2021 года температура воздуха в Украине составит 1-7 градусов тепла. Метеорологи говорят, что такой показатель близок к норме. Тогда как осадки ожидаются на уровне 31-61 мм, а в горах – 64-96 мм, что соответствует многолетним наблюдениям.

Согласно климатическим показателям ноября, в этом месяце происходит переход от осени к зиме. Сезон предзимья начинается после того, как температура в среднем достигает менее +5 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни ноября украинцам нужно готовиться к дождям, но осадки накроют не все регионы.

Теги:
#Украина #Погода #Снег #Прогноз погоды
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