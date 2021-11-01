Как долго продержится теплая погода в Украине: прогноз на неделю
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Синоптик спрогнозировал, какой будет погода в начале ноября
В Украине ноябрь, который обещает дождливые дни, начнется с аномально теплой погоды. Как передает "Телеграф", об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич "Метеопрог".
Так, в ближайшие семь дней погода в нашей стране будет выше на 3-6 градусов, чем многолетние показатели. Ожидаются дожди, но количество осадков будет соответствовать норме.
Прогноз погоды на 1 ноября
Первый день ноября еще будет сухим. Столбики термометров ночью будут достигать от -3 до +3 градусов, на юге и в Крыму – 3-9 градусов тепла. Тогда как днем ожидается от +10 до +15 градусов.
Прогноз погоды на 2-3 ноября
Со вторника в Украине начнутся дожди. Дождливая погода ожидается практически во всех регионах. Но больше всего осадков застанут в эти дни жители юга и центра страны. Зато температура воздуха повысится: ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а в среду – до +6-11 градусов. В дневное время будет от 12 до 18 градусов с отметкой "плюс".
Прогноз погоды на 4-5 ноября
В четверг в Украину снова вернется теплая погода, преимущественно без осадков. Незначительные дожди могут пройти только в районах Закарпатья и Буковины. В ночное время будут сохраняться довольно высокие показатели температуры. Днем так же будет тепло, а на юге и в Крыму температура может достигнуть более 20 градусов тепла.
Прогноз погоды на 6-7 ноября
В выходные дожди снова усилятся. Осадки будут становиться интенсивнее, начиная с западных регионов. Кроме того, в субботу и воскресенье вероятны грозы. По прогнозу, в воскресенье температура снизится на 4-6 градусов тепла, чем было в течение недели.
Кроме того, синоптик предупредил о сильном ветре, который ожидается в четверг, 4 ноября, в Одесской области и на западе Украины. Порывы могут достигать 15-20 м/с.
Все еще будет сохраняться повышенная пожарная опасность в большинстве регионов.
В ближайшие семь дней в Украине вероятны утренние и ночные туманы, но они являются обычным погодным явлением для данного сезона года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе разбушевался ветер и сносил вывески и даже маленьких детей.
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