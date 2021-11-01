Какие праздники 1 ноября: народные приметы и запреты на Иванов день

В этот день провожали осень и встречали зиму

В понедельник, 1 ноября, верующие православной церкви почитают память преподобного Иоанна Рыльского, а точнее перенесение его мощей через 30 лет после кончины святого. Также в этот день в мире отмечают День вегана, а католики — День всех святых. Какие еще церковные праздники выпадают на ноябрь — узнайте в материале "Телеграфа".

Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых селян в Скрино (Болгария). После принятия пострига уединился в лесу, в хижине из хвороста. Вскоре перебрался в пещеру, возле которой, со временем, начали поселяться паломники. Там же преподобный построил монастырь, в котором стал игуменом. Через 30 лет после кончины его преемник, игумен Рыльского монастыря, перенес мощи Иоанна в город Средец (теперь София).

1 ноября крестьяне не нагружали себя работой и смело отдыхали. Обязательным делом было резать курей, мясо которых готовили на ужин: на столе всегда была лапша на курином бульоне, закрытый пирог (курник).

На Руси праздник получил название "Проводы осени", так как с этого дня погода очень менялась и приходили зимние холода.

Народные приметы 1 ноября

Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят сильные морозы.

Перелетные птицы высоко летят – зима будет снежной, и наоборот.

Холодно, идет снег на Иванов день – весна будет ненастной и холодной.

Родившиеся 1 ноября отличаются некоторой болтливостью. Носить им следует гранат.

Что нельзя делать 1 ноября

Верили, что если не держать закрытыми окна и двери в этот день, то в дом постучится беда.

Запрещено выяснять отношения. В противном случае ссоры с разными людьми не прекратятся до конца года.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.