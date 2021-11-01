Какие праздники 1 ноября: народные приметы и запреты на Иванов день
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В этот день провожали осень и встречали зиму
В понедельник, 1 ноября, верующие православной церкви почитают память преподобного Иоанна Рыльского, а точнее перенесение его мощей через 30 лет после кончины святого. Также в этот день в мире отмечают День вегана, а католики — День всех святых. Какие еще церковные праздники выпадают на ноябрь — узнайте в материале "Телеграфа".
Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых селян в Скрино (Болгария). После принятия пострига уединился в лесу, в хижине из хвороста. Вскоре перебрался в пещеру, возле которой, со временем, начали поселяться паломники. Там же преподобный построил монастырь, в котором стал игуменом. Через 30 лет после кончины его преемник, игумен Рыльского монастыря, перенес мощи Иоанна в город Средец (теперь София).
1 ноября крестьяне не нагружали себя работой и смело отдыхали. Обязательным делом было резать курей, мясо которых готовили на ужин: на столе всегда была лапша на курином бульоне, закрытый пирог (курник).
На Руси праздник получил название "Проводы осени", так как с этого дня погода очень менялась и приходили зимние холода.
Народные приметы 1 ноября
- Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят сильные морозы.
- Перелетные птицы высоко летят – зима будет снежной, и наоборот.
- Холодно, идет снег на Иванов день – весна будет ненастной и холодной.
- Родившиеся 1 ноября отличаются некоторой болтливостью. Носить им следует гранат.
Что нельзя делать 1 ноября
- Верили, что если не держать закрытыми окна и двери в этот день, то в дом постучится беда.
- Запрещено выяснять отношения. В противном случае ссоры с разными людьми не прекратятся до конца года.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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