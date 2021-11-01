Як довго протримається тепла погода в Україні: прогноз на тиждень

Синоптик спрогнозував, якою буде погода на початку листопада

В Україні листопад, який обіцяє дощові дні, розпочнеться з аномально теплої погоди. Як передає "Телеграф", про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич "Метеопрог".

Так, у найближчі сім днів погода в нашій країні буде вищою на 3-6 градусів, ніж багаторічні показники. Очікуються дощі, але кількість опадів буде відповідати нормі.

Прогноз погоди на 1 листопада

Перший день листопада ще буде сухим. Стовпчики термометрів уночі досягатимуть від -3 до +3 градусів, на півдні та в Криму – 3-9 градусів тепла. Вдень очікується від +10 до +15 градусів.

Прогноз на 1.11.2021 Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 2-3 листопада

З вівторка в Україні розпочнуться дощі. Дощова погода очікується практично у всіх регіонах. Але найбільше опадів застануть у ці дні жителі півдня та центру країни. Проте температура повітря підвищиться: вночі очікується від +3 до +8 градусів, а в середу – до +6-11 градусів. Вдень буде від 12 до 18 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз на 3.11.2021 Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 4-5 листопада

У четвер в Україну знову повернеться тепла погода, переважно без опадів. Невеликі дощі можуть пройти лише у районах Закарпаття та Буковини. У нічний час зберігатимуться досить високі показники температури. Вдень так само буде тепло, а на півдні та в Криму температура може сягнути понад 20 градусів тепла.

Прогноз на 5.11.2021 Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 6-7 листопада

У вихідні дощі знову посиляться. Опади стануть інтенсивнішими, починаючи із західних регіонів. Крім того, у суботу та неділю можливі грози. За прогнозом, у неділю температура знизиться на 4-6 градусів тепла, ніж було впродовж тижня.

Крім того, синоптик попередив про сильний вітер, який очікується в четвер, 4 листопада, на Одещині та заході України. Пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Все ще зберігатиметься підвищена пожежна небезпека у більшості регіонів.

У найближчі сім днів в Україні можливі ранкові та нічні тумани, але вони є звичайним погодним явищем для цієї пори року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі розбушувався вітер і зносив вивіски та навіть маленьких дітей.