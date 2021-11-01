Які свята 1 листопада: народні прикмети та заборони на Іванів день

Цього дня проводили осінь та зустрічали зиму

У понеділок, 1 листопада, віруючі православної церкви вшановують пам’ять преподобного Іоанна Рильського, а точніше перенесення його мощів через 30 років після смерті святого. Також цього дня у світі відзначають День вегана, а католики — День усіх святих. Які ще церковні свята випадають на листопад – дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

Іоанн народився наприкінці 9 століття у сім’ї благочестивих селян у Скріно (Болгарія). Після прийняття постригу усамітнився в лісі, в хатині із хмизу. Незабаром перебрався до печери, біля якої, згодом, почали оселятися прочани. Там же преподобний збудував монастир, у якому став ігуменом. Через 30 років після смерті його наступник, ігумен Рильського монастиря, переніс мощі Іоанна в місто Средець (тепер Софія).

1 листопада селяни не навантажували себе роботою та сміливо відпочивали. Обов’язковою справою було різати курей, м’ясо яких готували на вечерю: на столі завжди була локшина на курячому бульйоні, закритий пиріг (курник).

На Русі свято отримало назву "Проводи осені", оскільки з цього дня погода дуже мінялася і приходили зимові холоди.

Народні прикмети 1 листопада

Вночі випав сніг у невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози.

Перелітні птахи високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Холодно, йде сніг на Іванів день – весна буде ненастною та холодною.

Народжені 1 листопада відрізняються деякою балакучістю. Носити їм слід гранат.

Що не можна робити 1 листопада

Вірили, що якщо не тримати зачиненими вікна та двері цього дня, то до хати постукає біда.

Заборонено з’ясовувати стосунки. Інакше сварки з різними людьми не припиняться до кінця року.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.