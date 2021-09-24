Как долго в Карпатах пролежит снег: прогноз Укргидрометцентра

Синоптик сообщила, когда растает снег на высокогорье Карпат

В Украине первый снег, которым засыпало высокогорные районы Карпат, очень скоро растает из-за активизации на территории страны атмосферного фронта. Такую информацию в беседе с "Телеграфом" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Так, первый снег в Украине зафиксировали в день осеннего равноденствия, 22 сентября, на высокогорье Карпат. На вершине Поп Иван в Ивано-Франковской области и 23 сентября наблюдалась туманная погода с мокрым снегом. Однако вскоре, как свидетельствуют прогнозы синоптиков, ситуация изменится.

"Небольшой снежный покров впоследствии будет все же таять, так как будут меняться воздушные потоки, — отметила Птуха. — Дело в том, что в пятницу, 24 сентября, через нашу территорию пройдет активный атмосферный фронт. Он обусловит довольно такие существенные осадки по всей территории страны, а его прохождение будет сопровождаться дождем".

Поэтому на смену первому снегу в высокогорные районы Карпат придут осадки. Но и они будут кратковременными. Потому что с новой недели, прогнозируют метеорологи, осадки пойдут на спад и по всей территории Украины потеплеет.

Ранее "Телеграф" информировал, что украинцев ждет еще одно бабье лето. Синоптик рассказала, когда придет волна потепления.