Як довго в Карпатах пролежить сніг: прогноз Укргідрометцентру

Синоптик повідомила, коли розтане сніг на високогір’ї Карпат

В Україні перший сніг, яким засипало високогірні райони Карпати, дуже скоро розтане через активізацію на території країни атмосферного фронту. Таку інформацію в бесіді з "Телеграфом" повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Так, перший сніг в Україні зафіксували в день осіннього рівнодення, 22 вересня, на високогір’ї Карпат. На вершині Піп Іван в Івано-Франківській області й 23 вересня спостерігалася туманна погода з мокрим снігом. Однак незабаром, як свідчать прогнози синоптиків, ситуація зміниться.

"Невеличкий сніговий покрив згодом буде все ж таки танути, тому що будуть змінюватися повітряні потоки, — зазначила Птуха. – Справа в тому, що в п’ятницю, 24 вересня, через нашу територію пройде активний атмосферний фронт. Він зумовить доволі такі істотні опади по всій території країни, а його проходження буде супроводжуватися дощем".

Тож на зміну першому снігу в високогірні райони Карпат прийдуть опади. Але і вони будуть короткочасними. Бо з нового тижня, прогнозують метеорологи, опади підуть на спад і по всій території України потеплішає.

Раніше "Телеграф" інформував, що на українців чекає ще одне бабине літо. Синоптик розповіла, коли прийде хвиля потепління.