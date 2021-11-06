Укр

В Украину идет первый снег: когда и где ждать осадков

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пока что снег ожидается только в Карпатах
Пока что снег ожидается только в Карпатах

Синоптик рассказал, каким регионам нужно готовиться к осадкам

В ближайшее время в Украине ожидаются дожди, а в Карпатах может пойти еще и мокрый снег. Подробнее о прогнозе погоды рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, осадки в виде дождя различной интенсивности будут проходить в ближайшие семь дней практически по всей территории Украины. А вот наиболее интенсивные стоит ожидать в центральных, южных областях и на Буковине. 

Кроме того, в Карпатах в отдельные дни ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега

Тогда как на остальной части страны про первый снег пока говорить не приходится, заверил синоптик.

Также он сообщил, что ветер будет преобладать юго-западного направления с постепенным переходом в начале следующей недели на северо-западный, 5-10 м/с.

Добавим, что в отдельные дни ночью и утром местами ожидаются туманы. Как пояснил синоптик, им будет способствовать относительно тёплая воздушная масса и периодическое выпадение дождей.

Как ранее информировал "Телеграф", туманами затянуло оккупированный Донецк. В сети появились впечатляющие фото города.

Теги:
#Погода #Дожди #Снег #Погода в Украине
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