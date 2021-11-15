Укр

Когда потеплеет в Украине: прогноз погоды на неделю

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Холодная погода сменится потеплением
Холодная погода сменится потеплением

Синоптик рассказала, что в середине недели возможны дожди и снег

В Украине с 15 по 21 ноября ожидается неустойчивая погода: с холодной и сухой сменится на более теплую с осадками. Детальнее о прогнозе на эту неделю в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.

Прогноз погоды на 15-17 ноября

В начале недели в Украине ожидается существенное похолодание. Уже с понедельника, 15 ноября, произойдет перестройка атмосферных процессов, поэтому на территорию Украины с севера начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Температура снизится и днем будет составлять 0-5 градусов тепла, в ночные часы – местами 5-10 градусов ниже нуля. Холодно будет до середины недели.

Карта УкрГМЦ на 16.11.2021 Источник: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 16.11.2021 Источник: meteo.gov.ua

А вот осадков на первую половину недели синоптик не прогнозирует. Это обусловлено тем, что погоду в Украине еще будет определять антициклон "Юта".

Прогноз погоды на 18-21 ноября

Со второй половины недели произойдет постепенное потепление, поскольку воздушные потоки будут направлены с юга, влияя на повышение градусов. Температура воздуха вырастет с четверга, 18 ноября, и будет составлять в конце недели 4-9 градусов с отметкой плюс в дневные часы, на юге и Закарпатье — даже на 1-2 градуса выше.

Карта УкрГМЦ на 19.11.2021 Источник: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 19.11.2021 Источник: meteo.gov.ua

Кроме того, в четверг на западе страны возможны небольшие дожди в Карпатах с мокрым снегом. Осадки на всей территории страны вероятны, как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, и в пятницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда может пойти первый снег в Украине. А также синоптик Игорь Кибальчич озвучил прогноз на весь месяц и сообщил, какими сюрпризами погода удивит украинцев в ноябре.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Прогноз погоды на неделю
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