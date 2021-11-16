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В Україні ось-ось випаде перший сніг: синоптик озвучив прогноз

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Українці можуть готуватися до першого снігу
Українці можуть готуватися до першого снігу

Сніг очікується у більшості регіонів, але він швидко танутиме

В Україні, де протягом тижня очікується нестійка погода із перепадами температури, випаде перший сніг. Дату назвав у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич.

Починаючи з четверга, 18 листопада, активізується циклонічна діяльність та повітряні потоки із заходу та південного заходу. Відповідно температура поступово почне підвищуватися, а разом із цим очікуються й опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ.

"Можна сказати, що це буде перший сніг у більшості областей, зокрема – на півночі та заході України. Сніг буде невеликий. Снігового покриву на землі чекати не варто, бо температури підвищуватимуться і, природно, той сніг, який випадатиме – одразу танутиме», — розповів синоптик.

І хоча усталеного снігового покриву поки що не очікується, проте перший сніг ми побачимо.

Крім того, підвищиться температура повітря, особливо в нічний час, і коливатиметься близько 0, а саме – від -3 до +3 градусів. Вдень повітря поступово прогріється до 5-10 градусів тепла. Тоді як на півдні України в неділю, 21 листопада, очікується до +15-17 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, на яку погоду можуть очікувати українці в листопаді 2021 року.

Теги:
#Погода #Сніг #Погода в Україні #Прогноз погоди
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