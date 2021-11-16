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Скандинавський циклон принесе в Україну 13 градусів морозу: коли і де чекати похолодання

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Холод не затягнеться Новина оновлена 16 листопада 2021, 09:57
Холод не затягнеться

Синоптик повідомив, чи чекати найближчими днями опадів

В Україні з початку тижня похолодало, але з четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Так, похолодання в Україні, яке протримається до четверга, пов’язане зі скандинавським антициклоном, який прийшов до нас із північного заходу. Оскільки в ньому циркулює холодна арктична повітряна маса, температури повітря знижуються.

Як прогнозує синоптик, найнижчі температури очікуються у період із вівторка по четвер, 16-18 листопада. У ці дні нічні температури становитимуть у межах 4-9 градусів морозу. Місцями по низинах, балках, у долинах річок, особливо у східних, центральних та північних областях, ймовірно зниження до -10-13 градусів. Тоді як вдень температура коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів. На півдні та в Криму тепліше – до 6-8 градусів тепла.

Кібальчич зазначив, що до четверга опадів через циклон не очікується, буде переважно малохмарно, сонячно.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у найближчі сім днів в Україні прогнозують нестійку погоду. А ближче до кінця тижня можливі опади, зокрема дощ і мокрий сніг.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди
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