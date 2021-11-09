Половину України накриє сніг та похолодання до -7°C: кому пощастить зустріти зиму у листопаді

Кілька днів будуть морозними та сніжними.

Як мінімум у дев’яти українських областях уже з середини листопада встановиться холодна погода і варто чекати на перший сніг. Як і передбачали синоптики — в Україні очікуються опади: дощі та мокрий сніг. З 15 листопада у Харкові, Києві, Чернігові, Сумах, Полтаві, Вінниці, Дніпрі та Івано-Франківську прогнозують нічні заморозки.

Про це повідомляє сайт Weather.

При цьому у північному Чернігові обіцяють і сильний мороз — до 7 градусів нижче нуля. Він йтиме за дощовим днем.

У Харкові на мінусові температури варто очікувати вночі. Напередодні першого снігу пройде дощ, що може спричинити утворення ожеледиці. Таку погоду синоптики прогнозують і в Києві, і в Івано-Франківську.

До Дніпра та Запоріжжя сніг підбереться наступного дня – 16 листопада.

У Вінниці та Миколаєві перед випаданням першого снігу дощу не очікується.

На всій території України 15 чи 16 жовтня – опади у вигляді дощу чи снігу.

Холодна температура та сніг протримаються в Україні кілька днів. Затяжного холодного періоду не очікується, як писав "Телеграф", і нічна температура знову стане плюсовою.