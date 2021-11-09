Половину Украины накроет снег и похолодание до -7°C: кому повезет встретить зиму в ноябре

Несколько дней будут морозными и снежными.

Как минимум в девяти украинских областях уже с середины ноября установится холодная погода и стоит ждать первого снега. Как и предполагали синоптики — в Украине ожидаются осадки: дожди и мокрый снег. С 15 ноября в Харькове, Киеве, Чернигове, Сумах, Полтаве, Виннице, Днепре и Ивано-франковске прогнозируют ночные заморозки.

Об этом сообщает сайт Weather.

При этом в северном Чернигове обещают и достаточно сильный мороз — до 7 градусов ниже нуля. Он последует за дождливым днем.

В Харькове минусовых температур стоит ожидать ночью. Накануне первого снега пройдет дождь, что может привести к образованию гололедицы. Подобную погоду синоптики прогнозируют и в Киеве, и в Ивано-Франковске.

К Днепру и Запорожью снег подберется на следующий день — 16 ноября.

В Виннице и Николаеве перед выпадением первого снега дождя не ожидается.

На всей территории Украины 15 или 16 октября — осадки в виде дождя или снега.

Холодная температура и снег продержаться в Украине несколько дней. Затяжного холодного периода не ожидается, как писал "Телеграф" и ночная температура снова станет плюсовой.