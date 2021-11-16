Скандинавский циклон принесет в Украину 13 градусов мороза: когда и где ждать похолодания

Синоптик сообщил, ждать ли в ближайшие дни осадков

В Украине с начала недели похолодало, но с четверга столбики термометров снова поползут вверх. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Так, похолодание в Украине, которое продержится до четверга, связано со скандинавским антициклоном, пришедшим к нам с северо-запада. Поскольку в нем циркулирует холодная арктическая воздушная масса, то температуры воздуха понижаются.

Как прогнозирует синоптик, наиболее низкие температуры ожидаются в период со вторника по четверг, 16-18 ноября. В эти дни ночные температуры составят в пределах 4-9 градусов мороза. Местами по низинам, балкам, в долинах рек, особенно в восточных, центральных и в северных областях, вероятно понижение до -10-13 градусов. Тогда как днем температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов. На юге и в Крыму теплее – до 6-8 градусов тепла.

Кибальчич отметил, что до четверга осадков в связи с циклоном не ожидается, будет преимущественно малооблачно, солнечно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ближайшие семь дней в Украине прогнозируют неустойчивую погоду. А ближе к концу недели вероятны осадки, в том числе — дождь и мокрый снег.