З сивими бородою та волоссям і ледве рухається: Шварценеггера не впізнати на зйомках нового фільму (фото, відео)

Актор порадує прихильників головною роллю у різдвяній стрічці

Арнольд Шварценеггер — відомий американський актор, бодібілдер і продюсер австрійського походження. Він досягнув успіху в Голлівуді, зігравши у таких стрічках, як "Термінатор", "Хижак", "Згадати все". Тепер актора помітили на зніманнях нового фільму.

Арнольд Шварценеггер перевтілиться у роль Санта-Клауса у новому фільмі "Людина з сумкою", передає The Mirror. Це перша різдвяно-новорічна стрічка актора після фільму 1996 року "Подарунок на Різдво". Для того, щоб Шварценеггер став схожим на Санту, йому почепили сиве волосся та білу бороду.

Фото: Getty Images

На зніманнях актора помітили у білому светрі з різдвяними мотивами, вельветових штанах, різнокольоровою шапкою та червоному пальті. Шанувальники зазначили, що 77-річному Шварценеггер пасує бути Сантою.

Фото: Getty Images

За сюжетом стрічки Санта-Клаус знаходить у списку злодія Венса, котрий має допомогти йому повернути святковий мішок з подарунками, аби Різдво відбулось. Наразі невідомо, коли глядачі побачать фільм, оскільки деталі тримають у таємниці.

Режисером стрічки став Адам Шенкман, якого актор назвав "одним із найвеселіших режисерів" з якими він коли-небудь мав справу. Також Шварценеггер висловив вдячність компанії Amazon MGM Studios, яка знімає різдвяну стрічку.

"Санта-Клаус приїжджає в місто! Це фантастично знімати "Людину з сумкою" з Адамом Шенкманом — одним із найвеселіших режисерів, з якими я працював, Нью-Йорк — чудове місто, в якому ми працюємо. Amazon MGM Studios — це радість, і я не можу дочекатися, щоб поділитися всім цим різдвяним настроєм з кожним із вас", — поділився Арнольд.

Фото: Getty Images

Користувачі мережі поширили ролик, на якому помітно, що актор вже не так вправно пересувається, як раніше. Його хода стала повільнішою.

Зазначимо, що у березні 2024 року Арнольду Шварценеггеру встановили кардіостимулятор. Цьому передували три операції на відкритому серці. Актор розповідав, що почувається добре.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінився всесвітньо відомий актор Бред Пітт. Він починав з того, що запрошував людей у заклад у костюмі курки.