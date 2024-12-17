Після самогубства ексчоловіка зрадниця Сєдокова потрапила до лікарні (відео)

Артистка потрапила до лікарні через емоційний стан

Сьогодні, 17 грудня, закінчив життя самогубством ексчоловік співачки-запроданки Анни Сєдокової, баскетболіст Яніс Тімма. Виконавиця попросила людей не турбувати її родину. Тепер співачка знову вийшла на зв'язок.

Сєдокова поширила відео на своїй інстаграм-сторінці, де лежить у палаті лікарні. Вона показала себе в сльозах біля крапельниці. Артистку госпіталізували з нервовим зривом, пишуть російські медіа.

Користувачі мережі писали в інстаграмі Сєдокової, що вона намагається залишатися на слуху на тлі самогубства ексчоловіка. Тоді виконавиця закрила коментарі під дописом, утім, їй продовжили писати у телеграм-каналі.

До того ж напередодні запроданка просила, щоб люди не поширювали нову про смерть її колишнього чоловіка, аби про це не дізналась її маленька дитина. Також вона зазначила, що останніх пів року "жила, як у пеклі". Баскетболіст вже неодноразово шантажував її, що вчинить самогубство.

Нагадаємо, що Яніс Тімма попрощався з життям у ніч на 17 грудня у житловому будинку. Перед цим він привітав співачку з днем народження і намагався зустрітися з нею, але не вийшло. Також він написав під дописом ексдружини дату свого народження й смерті, оскільки планував суїцид. На місці смерті спортсмена знайшли мотузку, паперову склянку та телефон з посланням зателефонувати співачці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Анни Сєдакової. Вона була заміжня тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.