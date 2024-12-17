После самоубийства экс-мужа предательница Седокова попала в больницу (видео)

Артистка попала в больницу из-за эмоционального состояния

Сегодня, 17 декабря, покончил жизнь самоубийством экс-муж певицы-запроданки Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Исполнительница попросила людей не беспокоить ее семью. Теперь певица снова вышла на связь.

Седокова распространила видео на своей инстаграм-странице, где находится в палате больницы. Она показала себя в слезах у капельницы. Артистку госпитализировали с нервным срывом, пишут российские медиа.

Пользователи сети писали в инстаграме Седоковой, что она пытается оставаться на слуху на фоне самоубийства экс-мужа. Тогда исполнительница закрыла комментарии под постом, однако ей продолжили писать в телеграм-канале.

К тому же накануне запроданка просила, чтобы люди не распространяли новость о смерти ее бывшего мужа, чтобы об этом не узнал ее маленький ребенок. Также она отметила, что в последние полгода "жила, как в аду". Баскетболист уже неоднократно шантажировал ее, что совершит самоубийство.

Напомним, что Янис Тимма попрощался с жизнью в ночь на 17 декабря в жилом доме. Перед этим он поздравил певицу с днем рождения и пытался встретиться с ней, но не получилось. Также он написал под постом экс-жены дату своего рождения и смерти, поскольку планировал суицид. На месте смерти спортсмена нашли веревку, бумажный стакан и телефон с посланием позвонить по телефону певице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Анны Седаковой. Она была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин.