Последние полгода жила в аду: Седокова впервые прокомментировала самоубийство молодого экс-мужа

Экс-участница "ВИА Гры" просит не распространять информацию о самоубийстве бывшего мужа, чтобы уберечь от этого своего сына

Российская певица Анна Седокова, чей бывший муж Янис Тимма утром 17 декабря совершил самоубийство, прокомментировала гибель экс-любимого. Она рассказала, что последние годы "жила в аду" и попросила у подписчиков не распространять новости о смерти баскетболиста, ведь об этом не должен ничего знать ее ребенок.

По словам близких семьи, Янис Тимма шантажировал певицу и угрожал, что покончит жизнь самоубийством, если та не захочет быть с ним. Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал.

На своей странице в Instagram Анна Седокова выложила видео, на котором в слезах просит у подписчиков не распространять информацию о самоубийстве экс-любимого, ведь не хочет, чтобы об этом знал ее семилетний сын. "Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации", — рассказала певица.

Янис Тимма даже оставил комментарий под одним из постовй в Instagram Анны Седоковой с датой своей смерти. "02.07.92 (ред. — дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, так он хотел намекнуть певице, что хочет покончить жизнь самоубийством. Стоит отметить, что именно 16 декабря Анна Седокова отметила свой день рождения. Сейчас комментарии не доступны ни в одном посте певицы.

Тело Яниса Тиммы нашли на первом этаже гостиницы в Москве, где он жил последние дни. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба позвонить по телефону певице. В номере баскетболиста обнаружили бутылку водки.

На своей странице в Instagram 16 декабря Янис Тимма опубликовал пост с поздравлением с днем рождения Анны Седоковой. Пара была в браке 4 года, а в сентябре 2024 года певица подала заявление на развод. После этого баскетболист публиковал разные странные посты в соцсетях. В частности, видео с пачками от таблеток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отношениях Седоковой с Янисом Тиммой. Латвийскому баскетболисту было 32 года, а на момент его знакомства с певицей у него уже была семья — жена и маленький ребенок.