Любовь до смерти: что известно об отношениях Седоковой с Янисом Тиммой, который совершил самоубийство

Мужчину нашли утром в трех километрах от места, где живет Седокова

Утром, 17 декабря, стало известно, что бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Латвийскому баскетболисту было 32 года, и по предварительной информации, он совершил самоубийство. Сама певица пока никак не комментировала произошедшее.

Русские паблики распространяют разные версии места и причины смерти латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Одни пишут, что его нашли в бизнес-отеле, другие — что в хостеле в трех километрах от дома самой Седоковой. Также есть разные версии самоубийства спортсмена — то ли асфиксия, то ли падение с высоты. Пока официальных комментариев от полиции или родственников Тимма нет.

Стоит отметить, что не комментировала произошедшее и сама певица Анна Седокова. Известно, что она была инициатором развода с мужем, который на 10 лет младше нее. По слухам, пара много ссорилась в последнее время и "расходилась раз двадцать", как признавалась сама артистка. Одной из причин ссор называют финансовые проблемы, якобы, баскетболист жил за счет жены.

В октябре 2024 года Анна Седокова подала в московский суд заявление на развод, а уже в начале декабря их развели. Янис Тимма тяжело переживал расставание с женой, постил в соцсетях грустные сторис и пытался найти способ встретиться с Седоковой.

Отметим, что отношения Анны Седоковой с Янисом Тиммой начались в 2019 году. Тогда он якобы еще был женат и певица увела его из семьи, где подрастал ребенок. В 2020 году певица и баскетболист поженились и делились своей красивой историей любви в соцсетях, появлялись на светских мероприятиях и путешествовали. Спустя 4 года в 2024 году Седокова бросила Яниса Тимму. А теперь он, вероятно на фоне развода, наложил на себя руки.

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