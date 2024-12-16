Уехала из Украины с мужем и ребенком: как выглядит возлюбленный скандальной певицы MARUV (фото)

Как мужчине удалось выехать из Украины — неизвестно

Скандально-известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая до войны много выступала в России, а после полномасштабного вторжения решила молчать, живет за границей и много путешествует. По крайней мере об этом свидетельствуют ее посты в Instagram. К тому же, за границей она не одна, а с мужем и ребенком.

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Когда-то певица MARUV прославилась на всю Украину своей победой в Национальном отборе на Евровидение, на которое впоследствии не поехала из-за скандала с выступами в РФ. После этого певица больше сосредоточила свое творчество на российский рынок и даже записала дуэт с путинистом Киркоровым.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уроженка Павлограда решила не делать никаких заявлений. В 2022 году певица в Киеве родила ребенка, а после этого выехала из Украины за границу. Однако не в Россию. Судя из постов в Instagram, MARUV некоторое время жила в теплых арабских странах, а теперь поселилась в Испании.

В Испании Анна Корсун живет со своим ребенком и мужем Александром Корсуном. Известно, что мужчина является концертным директором MARUV и непосредственно участвует в ее творчестве, записи и распространении новых песен, а также организацией концертов и корпоративов. И если первенца певица в сети не показывает, то фото с мужем Александром время от времени публикует в сети. Впрочем, как и он — на его странице есть совместные фото с Анной за границей. При этом неизвестно, как мужчине удалось выехать из Украины. Возможно он покинул страну еще до начала полномасштабной войны.

Отметим, что спустя почти три года с начала большой войны, ни Анна Корсун, ни ее муж-директор Александр не делали никаких публичных заявлений о происходящем в Украине.

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