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Виїхала з України з чоловіком та дитиною: як виглядає коханий скандальної співачки MARUV (фото)

Автор
Галина Струс
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Співачка MARUV продовжує будувати музичну кар’єру, але вже за кордоном
Співачка MARUV продовжує будувати музичну кар’єру, але вже за кордоном. Фото Колаж "Телеграф"

Як чоловікові вдалося виїхати з України – невідомо

Скандально-відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка до війни багато виступала в Росії, а після повномасштабного вторгнення вирішила мовчати, живе за кордоном та багато подорожує. Принаймні про це свідчать її пости в Instagram. До того ж, за кордоном вона не одна, а з чоловіком та дитиною.

"Телеграф" розповість, що відомо про коханого MARUV Олександра Корсуна та кар’єру співачки за кордоном

Чоловік MARUV — як він виглядає і що про нього відомо

Колись співачка MARUV прославилася на всю Україну своєю перемогою у Національному відборі на Євробачення, на яке згодом не поїхала через скандал із виступами в РФ. Після цього співачка більше зосередила свою творчість на російському ринку і навіть записала дует із путіністом Кіркоровим.

MARUV чоловік

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уродженка Павлограда вирішила не робити жодних заяв. 2022 року співачка у Києві народила дитину, а після цього виїхала з України за кордон. Однак не в Росію. Судячи з постів в Instagram, MARUV якийсь час жила в теплих арабських країнах, а тепер оселилася в Іспанії.

MARUV чоловік

В Іспанії Ганна Корсун живе зі своєю дитиною та чоловіком Олександром Корсуном. Відомо, що чоловік є концертним директором MARUV і бере безпосередню участь в її творчості, записі та поширенні нових пісень, а також організацією концертів і корпоративів. І якщо первістка співачка у мережі не показує, то фото з чоловіком Олександром час від часу публікує у мережі. Втім, як і він — на його сторінці є спільні фото з Ганною за кордоном. Невідомо, як чоловікові вдалося виїхати з України. Можливо, він покинув країну ще до початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що майже через три роки з початку великої війни, ні Ганна Корсун, ні її чоловік-директор Олександр не робили жодних публічних заяв про те, що відбувається в Україні.

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#MARUV #Анна Корсун #Олександр Корсун