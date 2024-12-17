Останні півроку жила у пеклі: Сєдокова вперше прокоментувала самогубство молодого ексчоловіка

Ексучасниця "ВІА Гри" просить не поширювати інформацію про самогубство колишнього чоловіка, щоб не вберегти від цього свого сина

Російська співачка Анна Сєдокова, чий колишній чоловік Яніс Тімма вранці 17 грудня скоїв самогубство, прокоментувала загибель екскоханого. Вона розповіла, що останні роки "жила у пеклі" і попросила у підписників не поширювати новини про смерть баскетболіста, адже про це не повинна нічого знати її дитина.

За словами близьких сім’ї, Яніс Тімма шантажував співачку і погрожував, що закінчить життя самогубством, якщо та не захоче бути з ним. Про це пише пропагандистський Telegram-канал.

На своїй сторінці в Instagram Анна Сєдокова виклала відео, на якому у сльозах просить у підписників не поширювати інформацію про самогубство екскоханого, адже не хоче, щоб про це знав її семирічний син. "Ви не уявляєте, в якому я пеклі жила останні роки. Я повинна просто врятувати свою дитину від цієї інформації", — розповіла співачка.

Яніс Тімма навіть залишив коментар під одним із дописів в Instagram Анни Сєдокової із датою своєї смерті. "02.07.92 (ред. — дата його народження) — 16.12.24". Ймовірно, так він хотів натякнути співачці, що хоче покінчити життя самогубством. Варто зазначити, що саме 16 грудня Анна Сєдокова відсвяткувала свій день народження. Зараз коментарі не доступні у жодному дописі співачки.

Тіло Яніса Тімми знайшли на першому поверсі готелю у Москві, у якому він жив останні дні. Поруч із ним лежав телефон, на заставці якого був номер Сєдокової і прохання зателефонувати співачці. У номері баскетболіста знайшли пляшку горілки.

На своїй сторінці в Instagram 16 грудня Яніс Тімма опублікував допис із привітанням з днем народження Анни Сєдокової. Пара була у шлюбі 4 роки, а у вересні 2024 співачка подала заяву на розлучення. Після цього баскетболіст публікував різні дивні дописи у соцмережах. Зокрема, відео з пачками від таблеток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про стосунки Сєдокової з Янісом Тіммою. Латвійському баскетболісту було 32 роки, а на момент його знайомства зі співачкою у нього вже була сім’я — дружина та маленька дитина.