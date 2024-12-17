"Чорна вдова" Сєдокова не вперше ховатиме колишнього чоловіка: 10 років тому вона вже це робила

Першого чоловік співачки Валентин Белькевич не стало у 2014 році

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", російська співачка та киянка Анна Сєдокова, ексчоловік якої покінчив життя самогубством 17 грудня 2024, 10 років тому пережила смерть ще одного колишнього коханого. Тоді співачка втратила батька своєї першої дитини — білоруського футболіста Валентина Белькевича.

Футболіст київського "Динамо" та збірної Білорусі, помер 1 серпня 2014 року у віці 41 рік. Офіційною причиною смерті стала тромбоемболія — закупорка кровоносної судини тромбом. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про стосунки Анни Сєдокової з Валентом Белькевичем.

Анна Сєдокова та Валентин Белькевич одружилися у 2004 році. Футболіст на той час був капітаном київського "Динамо", а співачка почала будувати сольну кар’єру після виходу з гурту "ВІА Гра". Весілля було досить скромним, але викликало інтерес у ЗМІ через популярність обох.

Того ж року, 8 грудня 2004 року, у пари народилася донька Аліна. Анна неодноразово зізнавалася, що народження дитини було для неї одним із найщасливіших моментів у житті.

Шлюб Анни Сєдокової та Валентина Белькевича тривав лише два роки. У 2006 році пара офіційно розлучилася. Після розриву співачка зізнавалася в інтерв'ю, що причиною стали складні стосунки та непорозуміння між ними. Вона також натякала на зради з боку Белькевича.

Після завершення футбольної кар'єри, Белькевич працював тренером у структурі "Динамо". Однак після завершення контракту з клубом він не отримав пропозиції про продовження співпраці, що, за словами його друга та колеги Олександра Хацкевича, призвело до депресії та зловживання алкоголем. Хацкевич зазначав, що намагався підтримати Белькевича в цей складний період, але, на жаль, не зміг допомогти йому повністю подолати труднощі.

Смерть Валентина Белькевича

У футболіста відірвався тромб, внаслідок чого він помер 1 серпня 2014 року. На той момент вони були розлучені з Сєдоковою. Втрату батька своєї дитини співачка прокоментувала так: "Це якийсь жах … Я не вірю … Він був геніальний спортсмен, стратег і хороша людина. Він любив свою дочку. Його любили і поважали мільйони. І особливо одна маленька дівчинка … Спасибі за Ваші слова підтримки. Спасибі. ", — підписала фото виконавиця.

Нагадаємо, що в ніч на 17 грудня колишнього чоловіка Сєдокової Яніса Тімму знайшли мертвим у Москві. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Поруч із ним лежав телефон, на заставці якого був номер Сєдокової і прохання зателефонувати співачці. У номері баскетболіста знайшли пляшку горілки. Після другого трагічного випадку з екс-чоловіками Сєдокової в Росії її вже встигли назвати "чорною вдовою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анна Сєдокова прокоментувала самогубство екскоханого Яніса Тімми. Співачка розповіла, що останні роки "жила у пеклі" і попросила у підписників не поширювати новини про смерть баскетболіста, адже про це не повинна нічого знати її дитина.