Кинула Росію та схудла на 45 кілограмів: як зараз виглядає акторка Любава Грєшнова

Акторка протягом 10 років будувала кар'єру в Росії

Любава Грєшнова — відома українська акторка, яка тривалий час знімалась у російських серіалах, як і Катерина Кузнєцова. Після початку повномасштабного вторгнення разом із чоловіком і сином виїхала з країни-агресорки та засудила її за війну проти України.

"Телеграф" розкаже, що відомо про акторку, і чим вона займається зараз.

Любава Грєшнова — що відомо

Майбутня акторка народилась у Харкові у 1988 році. З дитинства Любава була дуже активною: займалась танцями, співами, брала участь у театральній студії та гуртку журналістики. Вже в 13 років Грєшнова стала авторкою і ведучою програми "Дитячий кінозал" на харківському телебаченні. У 15 років дівчина знялась у стрічці "Русское".

Після закінчення школи Грєшнова вступила до Київського національного університету імені Карпенка-Карого, де навчалась на акторку. А по закінченню вишу стала працювати у столичному театрі "Сузір'я". Дебютувала у стрічці "Мама, я льотчика люблю".

Фото з мережі

У 2011 році Любава стала ведучою популярного телешоу "Зважені та щасливі". Паралельно жінка почала грати у різних серіалах і фільмах. У 2012 році акторка переїхала у Москву. Першу головну роль вона отримала в серіалі "Невеста моего друга", завдяки чому стала впізнаваною.

Також акторка грала у кінороботах "Пока живу, люблю", "‎‎Переезд", "‎‎Верни мою любовь"‎, "Красивая жизнь". У 2016 році Грєшнова перевтілилась у помічницю імператриці Катерини II Софію Чарторижську.

Фото з мережі

Окрім цього, Грєшнова брала участь у фільмах і серіалах "Клуб обманутых жен","‎‎Случайная невеста"‎, "‎‎Возвращение"‎, "Сиделка", "Тень прошлого". Загалом Любава працювала у Росії протягом 10 років. Також вона проживала у країні-агресорці разом зі своїм чоловіком, актором Михайло Пшеничним і сином, якого назвали на честь батька. Після пологів жінка схуднула на 45 кілограмів.

Фото з мережі

Фото з мережі

Де зараз Любава Грєшнова

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Грєшнова перебралась з чоловіком і сином у Польщу. Вона займалась волонтерством на вокзалі у Варшаві, а згодом почала їздити по Європі з україномовними виставами.

Зокрема, взяла у часть у постановках "Коти-Біженці", "Щасливий день", "Все можливо". Жінка гастролювала зі своїм чоловіком, Михайлом Пшеничним і акторкою Катериною Кузнєцовою, яка теж виїхала з країни-окупантки.

Фото з інстаграму Любави Грєшнової

Фото з інстаграму Любави Грєшнової

Зараз Любава мешкає на дві країни — Україну та Польщу. Вона періодично з'являється в українських проєктах. Однією із останніх великих робіт Грєшнової став серіал "Дві сестри", в якому вона зіграла з акторкою Дарією Петрожицькою.

Фото з інстаграму Любави Грєшнової

Також Любава продовжує виступати з виставами у європейських країнах і подорожує світом.

Фото з інстаграму Любави Грєшнової

Фото з інстаграму Любави Грєшнової

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