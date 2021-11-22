Циклон Volker принесе в Україну холод: прогноз погоди на тиждень

Синоптик розповіла, в яких регіонах цього тижня буде найхолодніше

В Україні, де минулого тижня деякі регіони побачили перший сніг, похолоднішає. Прогноз погоди на тиждень 22-28 листопада в коментарі "Телеграфу" озвучила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Анжеліка Ганчук.

Так, цього тижня на погоду в Україні буде впливати холодна частина циклону Volker, що розташувався над східною Європою. В цій частині буде спостерігатися зменшена кількість опадів, тож у понеділок, 22 листопада, очікується погода без істотних опадів. Тим не менш, додає синоптик, уже будемо спостерігати затік холоду, найбільш холодним буде північно-східний регіон нашої країни. В понеділок українці можуть сподіватися на більш теплу погоду. Температура повітря вночі складе 1-6 градусів тепла, вдень – 5-10.

Карта УкрГМЦ на 22.11.2021 Джерело: meteo.gov.ua

А от з вівторка, 23 листопада, почнеться зниження температури. Вночі стовпчики термометрів будуть сягати від +3 до -3 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах і на північному сході країни – Сумщина і Харківщина – там до 6 градусів морозу.

Денні температури в Україні також знизяться, повідомляють в Укргідрометцентрі. З вівторка, 23 листопада, очікується 1-6 градусів тепла по всій країні. Дещо тепліше, традиційно, у південній частині нашої країни. Тоді як в Карпатах, а також на північному сході денні температури залишатимуться близько 0 градусів, або ймовірні слабкі "плюси".

Карта УкрГМЦ на 23.11.2021 Джерело: meteo.gov.ua

За прогнозом Ганчук, істотних опадів у першій половині тижня чекати не варто. Але все ж таки на Лівобережжі, а також на заході країни у вівторок, 23 листопада, та середу, 24 листопада, будуть невеликі дощі. Вночі, коли температура буде знижуватися, вони спостерігатимуться з мокрим снігом.

Наприкінці тижня — у четвер і п’ятницю, 25-26 листопада — до України завітає нова зміна погодних умов. В ці дні можлива більша кількість дощів.

Карта УкрГМЦ на 26.11.2021 Джерело: meteo.gov.ua

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи очікувати українцям зимових холодів наприкінці листопада.