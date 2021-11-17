Чи чекати у листопаді зимових холодів: синоптик дав прогноз

Синоптик пояснив, що означає поняття метеорологічної зими

В Україні в листопаді, прогноз погоди для якого було озвучено раніше, не варто очікувати на прихід метеорологічної зими. Про це заявив "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у третій декаді листопада температурний фон збережеться в межах близько 0. Коливання температури будуть несуттєвими. Уночі очікується слабкий мороз, а вдень – слабкий плюс. Так, стовпчики термометрів будуть вночі в межах від 0 до -5, а вдень – від 0 до +5 градусів. Періодично випадатимуть опади змішаного типу – дощ, мокрий сніг. Така погода, зазначає Кібальчич, характерна для листопада, особливо для другої половини.

"Метеорологічної зима поки що чекати не варто, до кінця листопада так точно. Як вважається, метеорологічна зима – це період, коли середньодобова температура становить від 0 і нижче і тримається протягом 5 днів і довше. Оскільки у нас такого тривалого періоду з негативними температурами не очікується, то говорити про настання зими поки що теж не доводиться", — розповів синоптик.

Крім того, до кінця місяця не варто чекати на постійний сніговий покрив. Сніг випадатиме локально, але швидко танутиме на землі.

Загалом, зазначив синоптик, до кінця місяця температурний режим в Україні буде близько норми. Тобто ніяких екстремальних заток холоду чи потужного винесення тепла, за попередніми прогнозами, не очікується, отже – і жодних температурних рекордів поки що чекати не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українці можуть побачити перший сніг у більшості областей.