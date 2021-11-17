Ждать ли в ноябре зимних холодов: синоптик дал прогноз

Синоптик пояснил, что означает понятие метеорологической зимы

В Украине в ноябре, прогноз погоды для которого был озвучен ранее, не стоит ожидать прихода метеорологической зимы. Об этом заявил "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в третьей декаде ноября температурный фон сохранится в пределах около 0. Колебания температуры будут несущественными. Ночью ожидается слабый мороз, а днем – слабый плюс. Так, столбики термометров будут находится ночью в пределах от 0 до -5, а днем – от 0 до +5 градусов. Периодически будут выпадать осадки смешанного типа – дождь, мокрый снег. Такая погода, отмечает Кибальчич, характерна для ноября, особенно для его второй половины.

"Метеорологический зимы пока что ждать не стоит, до конца ноября так точно. Как считается, метеорологическая зима – это период, когда среднесуточная температура составляет от 0 и ниже и держится в течении 5 дней и дольше. Поскольку у нас такого длительного периода с отрицательными температурами не ожидается, то говорить о наступлении зимы пока тоже не приходится", — рассказал синоптик.

Кроме того, до конца месяца не стоит ждать постоянного снежного покрова. Снег будет выпадать локально, но быстро таять на земле.

В целом, отметил синоптик, до конца месяца температурный режим в Украине будет находится около нормы. То есть никаких экстремальных затоков холода или мощного выноса тепла, по предварительным прогнозам, не ожидается, следовательно – и никаких температурных рекордов пока что ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцы могут увидеть первый снег в большинстве областей.