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Перший сніг дістався Києва: ексклюзивні фото та відео

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сніг у Києві Новина оновлена 23 листопада 2021, 18:52
Сніг у Києві

Місто чекає нелегка ніч.

До початку зими залишилося близько тижня, а столицю України вже засипало снігом. Хоч це не перший цього сезону сніг у Київській області, але до самого Києва він ще не діставався.

Погодне явище вдалося показати на фото кореспонденту "Телеграфа".

Як видно на знімках, досить сильний снігопад можна спостерігати на Шулявці та Хрещатику. Однак через відсутність морозу, сніжинки, що сідають на бруківку та асфальт, тут же тануть, що у разі подальшого падіння температури загрожує ожеледицею як на пішохідних тротуарах, так і на проїжджій частині.

Сніг у Києві (Шулявка)
Сніг у Києві (Шулявка)
Сніг у Києві (Хрещатик)
Сніг у Києві (Хрещатик)

Варто зазначити, що згідно з прогнозами синоптиків, у Києві варто чекати зниження температури повітря до -1 градуса. Цього буде достатньо для того, щоб перетворити поверхні на ковзанку.

Водночас у середу, 24 листопада, Україна потрапить під антициклон Walpurga, від якого на синоптики не чекають опадів. Втім, у деяких регіонах країни він ознаменує свою парафію значним зниженням температури. Так у східних областях варто чекати на похолодання аж до -10 градусів.

Теги:
#Київ #Погода #Сніг
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