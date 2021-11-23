Укр

Первый снег добрался до Киева: эксклюзивные фото и видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Снег в Киеве Новость обновлена 23 ноября 2021, 18:52
Снег в Киеве

Городу предстоит нелегкая ночь.

До начала зимы осталось около недели, а столицу Украины уже начало засыпать снегом. Хоть это не первый в этом сезоне снег в Киевской области, но до самого Киева он еще не добирался.

Погодное явление удалось запечатлеть на фото корреспонденту "Телеграфа".

Как видно на снимках, довольно сильный снегопад можно наблюдать на Шулявке и на Крещатике. Однако из-за отсутствия мороза, садящиеся на брусчатку и асфальт снежинки тут же тают, что в случае дальнейшего падения температуры чревато гололедом как на пешеходных тротуарах, так и на проезжей части.

Снег в Киеве (Шулявка)
Снег в Киеве (Шулявка)
Снег в Киеве (Крещатик)
Снег в Киеве (Крещатик)

Стоит отметить, что согласно прогнозам синоптиков в Киеве стоит ждать снижения температуры воздуха до -1 градуса. Этого будет достаточно для того, чтобы превратить поверхности в каток.

Вместе с тем в среду, 24 ноября, Украина попадет под антициклон Walpurga, от которого синоптики не ждут осадков. Впрочем, в некоторых регионах страны он ознаменует свой приход значительным снижением температуры. Так в восточных областях стоит ждать похолодания вплоть до -10 градусов.

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#Киев #Погода #Снег
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