Первый снег в Киеве: город встал в пробках (карта)

Не всем снег принес радость.

В Киеве во вторник, 23 ноября, выпал первый снег. Но не успели жители города порадоваться зимней красоте, как в столицу традиционно для этого периода пришла новая напасть. Очевидно, что далеко не все успели "переобуть" свой автомобиль на зимнюю резину, поскольку город буквально встал в пробках.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов, отслеживающих ситуацию с дорожными заторами.

Как можно видеть на карте, по состоянию на 18:30 проблемы с движением наблюдаются во всех районах города.

Пробки в Киеве

Вместе с тем в КГГА уже отреагировали на изменения погоды и сообщили, что вывели на улицы 173 единицы специализированной техники, которая будет обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также тротуары противогололедными средствами.

В городском руководстве призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также сменить шины на зимние тем, кто это еще не сделал.

Отдельно в городской администрации попросили горожан не оставлять транспортные средства на крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе специальной техники.

Кроме того, там отмечают, что гололед стоит ждать до конца суток и ночью.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что в среду, 24 ноября, погода будет оставаться преимущественно сухой, однако в некоторых регионах Украины ожидается снег. Кроме того, жителям восточных областей стоит готовиться к существенному снижению температуры ночью.