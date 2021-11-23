Первый снег в Киеве: город встал в пробках (карта)
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Не всем снег принес радость.
В Киеве во вторник, 23 ноября, выпал первый снег. Но не успели жители города порадоваться зимней красоте, как в столицу традиционно для этого периода пришла новая напасть. Очевидно, что далеко не все успели "переобуть" свой автомобиль на зимнюю резину, поскольку город буквально встал в пробках.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов, отслеживающих ситуацию с дорожными заторами.
Как можно видеть на карте, по состоянию на 18:30 проблемы с движением наблюдаются во всех районах города.
Вместе с тем в КГГА уже отреагировали на изменения погоды и сообщили, что вывели на улицы 173 единицы специализированной техники, которая будет обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также тротуары противогололедными средствами.
В городском руководстве призвали водителей быть осторожными на дорогах, а также сменить шины на зимние тем, кто это еще не сделал.
Отдельно в городской администрации попросили горожан не оставлять транспортные средства на крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе специальной техники.
Кроме того, там отмечают, что гололед стоит ждать до конца суток и ночью.
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что в среду, 24 ноября, погода будет оставаться преимущественно сухой, однако в некоторых регионах Украины ожидается снег. Кроме того, жителям восточных областей стоит готовиться к существенному снижению температуры ночью.
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