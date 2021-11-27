Погода наприкінці листопада готує сюрпризи: синоптик попередив про суттєве потепління

Синоптик попередив українців про потепління, дощі, грози та шквали вітру

В Україні, де цього тижня у кількох регіонах йшов перший сніг, погода останніми днями листопада буде досить нестійкою. Докладніше у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Так, починаючи з 26-27 листопада, ситуація змінюватиметься таким чином, що в Україні почнеться досить суттєве потепління. Холодний період поступово змінюватиметься на тепліший завдяки тому, що повітряні маси надходитимуть з південного заходу, тобто з території Балканського півострова, Туреччини та Чорного моря. Разом з цим у центральній Європі поглиблюватиметься барична улоговина, тобто холод з Норвезького моря, Гренландії поступово опускатиметься у бік Італії, Греції.

"Це все призводитиме до того, що активізується циклонічна діяльність. Циклони на кшталт південних утворюватимуться в районі Середземного моря та країн Балканського півострова і далі зміщуватимуться у північному та північно-східному напрямку, якраз через територію України", — пояснює синоптик.

Потепління з дощем

Таким чином, уже в суботу, 27 листопада, по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощу, а ось снігу поки не очікується. Крім того, помітно потеплішає. Вночі не буде морозів, а вдень температура досягне +6-11 градусів, що вище за норму на 5-7 відміток.

Проходження південних циклонів очікується у неділю та понеділок, що спричинить дощі, місцями – рясні. 28 та 29 листопада поки що зберігатиметься тепла погода з денною температурою 6-11 градусів тепла, на півдні – місцями до +15.

Ця карта демонструє, яке аномальне тепло спостерігатиметься у східній Європі та Україні 29 листопада, тоді як відносно холодно буде у західній Європі та західній Африці.

Карта температурних аномалій

Читайте також: Категорія Світ Іспанію засипало снігом, десятки трас заблоковано (фото та відео) У північних регіонах оголосили штормове попередження, сильні опади прогнозують до кінця тижня

Грози

Як розповів синоптик, за рахунок того, що в системі циклону циркулюватиме нестійка повітряна маса, опади у вигляді дощів на півдні, центрі та сході країни можуть супроводжуватися грозами. Найімовірніше виникнення гроз у понеділок вдень, 29 листопада, та вночі, 30 листопада, в Одеській, Миколаївській областях, а також у центральних та східних регіонах України.

Сильний вітер

Тоді як у вівторок, 30 листопада, у міру того, як циклон йтиме далі на північний схід, у його тил надходитиме холодніша повітряна маса зі Скандинавії. Це означає, що температура почне знижуватися. Разом з цим очікуються сильні пориви вітру. У вівторок по всій території України пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а на сході та півночі – місцями до 25. За словами синоптика, це досить небезпечні значення швидкості вітру.

Сніг

Синоптик повідомив, що опади поступово переходитимуть з дощу на сніг та мокрий сніг. Таким чином, в останній день листопада є можливість проходження снігу по всій території країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські Карпати вже засипало снігом. Ми зібрали відео та фото, які занурять вас у справжню зимову казку.