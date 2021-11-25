Карпати накрило снігом: зимова казка потрапила на фото та відео

Подекуди температура повітря опустилася до -8 градусів морозу

У Карпатах знову випала велика кількість сніжних опадів, а показники температурних стовпчиків впали до -6…-8 градусів морозу.

Зокрема найбільший сніжний покрив наразі спостерігається на горі Піп Іван Чорногірський, про що на своїй сторінці у "Фейсбук" інформує Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

За наявною інформацією, сьогодні вранці, 25 листопада, температура повітря впала там до -8 градусів, а західний вітер коливався від 7 до 8 м\с.

У цей же час, камерам відоспостереження, які розташовані на гірськолижному курорті Драгобрат, також вдалося зафіксувати збільшення сніжних опадів.

Крім цього, сніг зафіксували й поблизу підйомника "Карпатська чайка" і на території самого курорту.

Незважаючи на те, що у багатьох регіонах випав сніг ще до того, як календарна зима вступила у свої права, це не може не радувати відпочиваючих, які постійно діляться своїми "зимовими" враженнями та фотографіями з гірськолижних курортів у соцмережах:

Нагадаємо також, що Іспанія знову страждає від снігу: у 12 регіонах на півночі країни оголосили штормове попередження, понад півсотні автотрас заблоковано — фото і відео.