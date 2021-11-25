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Карпати накрило снігом: зимова казка потрапила на фото та відео

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Засніжені Карпати потрапили на фото Новина оновлена 25 листопада 2021, 12:45
Засніжені Карпати потрапили на фото

Подекуди температура повітря опустилася до -8 градусів морозу

У Карпатах знову випала велика кількість сніжних опадів, а показники температурних стовпчиків впали до -6…-8 градусів морозу. 

Зокрема найбільший сніжний покрив наразі спостерігається на горі Піп Іван Чорногірський, про що на своїй сторінці у "Фейсбук" інформує Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

За наявною інформацією, сьогодні вранці, 25 листопада, температура повітря впала там до -8 градусів, а західний вітер коливався від 7 до 8 м\с. 

У цей же час, камерам відоспостереження, які розташовані на гірськолижному курорті Драгобрат, також вдалося зафіксувати збільшення сніжних опадів. 

Крім цього, сніг зафіксували й поблизу підйомника "Карпатська чайка" і на території самого курорту. 

Незважаючи на те, що у багатьох регіонах випав сніг ще до того, як календарна зима вступила у свої права, це не може не радувати відпочиваючих, які постійно діляться своїми "зимовими" враженнями та фотографіями з гірськолижних курортів у соцмережах:

Нагадаємо також, що Іспанія знову страждає від снігу: у 12 регіонах на півночі країни оголосили штормове попередження, понад півсотні автотрас заблоковано — фото і відео.

Теги:
#Погода #Карпати #Сніг #Фото #Гори #Відео
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