Карпаты накрыло снегом: зимняя сказка попала на фото и видео

В некоторых районах температура воздуха опустилась до -8 градусов мороза

В Карпатах снова выпало большое количество снежных осадков, а показатели температурных столбиков упали до -6…-8 градусов мороза.

В частности, самое большое количество снега наблюдается на горе Поп Иван Черногорский, о чем на своей странице в "Фейсбук" регулярно информирует Черногорский поисково-спасательный пост.

По имеющейся информации, сегодня утром, 25 ноября, температура воздуха упала до -8 градусов, а западный ветер колебался от 7 до 8 м\с.

В это же время, камерам наблюдения, расположенным на горнолыжном курорте Драгобрат, также удалось зафиксировать увеличение снежных осадков.

Кроме того, снег зафиксировали и вблизи подъемника "Карпатская чайка" и на территории самого курорта.

Несмотря на то, что во многих регионах выпал снег еще до того, как календарная зима вступила в свои права, это не может не радовать отдыхающих, которые постоянно делятся своими "зимними" впечатлениями и фотографиями с горнолыжных курортов в соцсетях:

Напомним также, что Испания снова страдает от снега: в 12 регионах на севере страны объявили штормовое предупреждение, более полусотни автотрасс заблокировано — фото и видео.