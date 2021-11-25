Испанию засыпало снегом, десятки трасс заблокированы (фото и видео)

В северных регионах Испании объявили штормовое предупреждение, сильные осадки прогнозируют до конца недели

Испания снова страдает от снега: в 12 регионах на севере страны объявили штормовое предупреждение, более полусотни автотрасс заблокированы.

Скриншот карты, демонстрирующей погодные условия в Италии.

Больше снега в последние дни выпало на севере Пиренейского полуострова, где на автодорогах наблюдается уже до 20-25 сантиметров снежного покрова.

Уже более десяти регионов официально объявили штормовое предупреждение, руководство населенных пунктов вывело на дороги снегоуборочную технику и призвало местных жителей быть максимально внимательными на улицах и воздержаться от длительных поездок на большие дистанции.

Также отметим, что согласно информации, обнародованной синоптиками, в ближайшие дни осадки не прекратятся и снег будет падать в течение всей недели.

Напомним также, что несмотря на господствующее в стране потепление уже в ближайшие дни в ряде украинских регионов прогнозируют осадки в виде снега. Первыми снег будут встречать жители Львова, Ужгорода, Ровно, Сум и Чернигова.

А для поднятия настроения в пасмурные дни предложим посмотреть тематические мемы и фотожабы о первых осадках от пользователей сети.