Погода в конце ноября готовит сюрпризы: синоптик предупредил о существенном потеплении

Синоптик предупредил украинцев о потеплении, дождях, грозах и шквалах ветра

В Украине, где на этой неделе в нескольких регионах шел первый снег, погода в последние дни ноября будет достаточно неустойчивой. Подробнее в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Так, начиная с 26-27 ноября ситуация будет меняться таким образом, что в Украине начнется довольно существенное потепление. Холодный период постепенно будет сменяться на более теплый благодаря тому, что воздушные массы будут поступать с юго-запада, то есть с территории Балканского полуострова, Турции и Черного моря. Вместе с этим, в центральной Европе будет углубляться барическая ложбина, то есть холод с Норвежского моря, Гренландии будет постепенно опускаться в сторону Италии, Греции.

"Это все будет приводить к тому, что активизируется циклоническая деятельность. Циклоны по типу южных будут образовываться в районе Средиземного моря и стран Балканского полуострова и далее смещаться в северном и северо-восточном направлении, как раз через территорию Украины", — поясняет синоптик.

Потепление с дождем

Таким образом уже в субботу, 27 ноября, по всей Украине пройдут осадки в виде дождя, а вот снега пока не ожидается. Кроме того, заметно потеплеет. Ночью не будет морозов, а днем температура достигнет +6-11 градусов, что выше нормы на 5-7 отметок.

Прохождение южных циклонов ожидается в воскресенье и понедельник, что повлечет дожди, местами – обильные. 28 и 29 ноября пока что будет сохранятся теплая погода с дневной температурой 6-11 градусов тепла, на юге – местами до +15.

Данная карта демонстрирует, какое аномальное тепло будет наблюдаться в восточной Европе и Украине 29 ноября, тогда как относительно холодно будет в западной Европе и западной Африке.

Карта температурных аномалий

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Грозы

Как рассказал синоптик, за счет того, что в системе циклона будет циркулировать неустойчивая воздушная масса, осадки в виде дождей по югу, центру и востоку страны могут сопровождаться грозами. Наиболее вероятно возникновение гроз в понедельник днем, 29 ноября, и ночью, 30 ноября, в Одесской, Николаевской областях, а также в центральных и восточных регионах Украины.

Сильный ветер

Тогда как во вторник, 30 ноября, по мере того, как циклон будет уходить дальше на северо-восток, в его тыл будет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии. Это значит, что температура начнет понижаться. Вместе с этим, ожидаются сильные порывы ветра. Во вторник по всей территории Украины порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а на востоке и севере – местами до 25. По словам синоптика, это довольно опасные значения скорости ветра.

Снег

Синоптик сообщил, что осадки будут постепенно переходить с дождя на снег и мокрый снег. Таким образом, в последний день ноября есть вероятность прохождения снега по всей территории страны.

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