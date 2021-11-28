Укр

Синоптик сообщил, когда всю Украину засыплет снегом

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Декабрь начнется со снега
Декабрь начнется со снега

Начало первого зимнего месяца ожидается снежным

В первые дни декабря в Украине ожидается снегопад, тогда как ранее первый снег уже шел в некоторых регионах и Карпатах. О том, залежится ли снег на земле или быстро растает, "Телеграф" узнал у синоптика Игоря Кибальчича.

По его прогнозу, 1 и 2 декабря температура в ночное время опустится до 2-7 градусов мороза, а днем будет колебаться в пределах ноля. Кроме того, по всей территории страны возможен небольшой снег. 

"Это означает, что у нас может сформироваться временный снежный покров, правда, его количество и мощность пока оценивать сложно. Тем не менее, период циклонической деятельности в Украине будет определять переход атмосферной циркуляции с осеннего характера на зимний лад", — рассказал синоптик.

Но говорить о том, как долго продержится такой снежный покров и какими будут морозы в декабре, отмечает синоптик, еще рано.

Добавим, что снег может застать украинцев и в последний день ноября, 31 числа. Как рассказал нам Кибальчич, с этого периода осадки в Украине начнут меняться с дождей на снег, мокрый снег. А потепление, которое ожидается в начале грядущей недели, сменится на более холодный температурный режим.

Как ранее сообщал "Телеграф", 23 ноября первый снег увидели жители столицы. Смена погоды в Киеве привела к ряду проблем, а город застыл в пробках.

Теги:
#Погода #Снег #Погода в Украине #Прогноз погоды
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Синоптик сообщил, когда всю Украину засыплет снегом